Neues globales Partnerprogramm schafft Mehrwert durch die erweiterte Bereitstellung von Kundenlösungen

Moody's Analytics gibt heute den Start seines neuen PartnerAlliance-Netzwerks bekannt. Dieses Programm bietet führenden Beratungsunternehmen, Systemintegratoren und Technologieanbietern Zugang zu den vielfach ausgezeichneten und preisgekrönten Produkten von Moody's Analytics. Durch diese Zusammenarbeit wird die Implementierung und Umsetzung von gemeinsamen Kundenprojekten im Bereich Risikomanagement sichergestellt, um Kunden erstklassige und marktführende Lösungen zur Verfügung stellen zu können.

Das bisherige Partnernetzwerk von Moody's Analytics wird in das PartnerAlliance-Programm integriert. Das Netzwerk umfasst bereits jetzt eine Vielzahl lokaler Systemintegratoren und Vertriebspartner, die für Verkauf, Implementierung sowie für den kundengerechten Service der Produkte von Moody's Analytics vor Ort sorgen. Die Neufassung des Partnerprogramms vereinheitlicht die Organisation der Partnerbetreuung und vereinfacht somit die Zusammenarbeit zwischen bestehenden Partnern und Moody's Analytics.

Partner übernehmen für den Vertrieb, die Implementierung und Service von Moody's Analytics Produkten eine zentrale Funktion. Zielsetzung des PartnerAlliance-Programms ist es, ihnen alle Tools, Ressourcen und Qualifikationen für den Auf- und Ausbau eines erfolgreichen Moody's Analytics-Geschäfts zu liefern. Mitglieder des Programms haben Zugriff auf Online-Schulungen, Zertifizierungen, Helpdesk-Support sowie die Vorteile des PartnerAlliance-Branding. Zur Unterstützung der Partner stellt Moody's Analytics verschiedene Coaching- und Support-Programme zur Verfügung, die bei der Implementierung von neuen und der Durchführung von laufenden Projekten in Anspruch genommen werden können. Partner, die sich durch langjährige Zusammenarbeit und eine hohe Zuverlässigkeit auszeichnen, werden mit dem Mitgliedstatus ‚Premier' oder ‚Elite' honoriert. Je höher der Status, desto mehr Vorteile genießen Partnerunternehmen: sie erhalten beispielsweise durch Intensivschulungen zusätzliche Qualifikationen für Großprojekte, exklusive Einblicke in Produkt-Roadmaps, zusätzliche partnerspezifische Betreuung, sowie Zugang zu den unternehmenseigenen Veranstaltungen von Moody's Analytics.

"Im Laufe der letzten Jahre haben wir ein Netzwerk von vertrauenswürdigen Partnern aufgebaut, die Moody's Analytics marktführende Software- und Analyselösungen weltweit bei Banken und Versicherungsunternehmen implementieren," sagt Steve Tulenko, Executive Director, Enterprise Risk Solutions bei Moody's Analytics. "Mit dem PartnerAlliance-Programm erweitern wir die Implementierungsoptionen und beschleunigen die Bereitstellung von Lösungen, um den Geschäfts-, Risikomanagement- und regulatorischen Anforderungen unserer Kunden gerecht zu werden."

Weitere Informationen finden Sie unter moodysanalytics.com/partneralliance

Über Moody's Analytics

Moody's Analytics hilft Experten aus den Bereichen des Kapitalmarkt- und Kreditrisikomanagements dabei, den Herausforderungen des sich kontinuierlich entwickelnden Marktplatzes mit Zuversicht zu begegnen. Das Unternehmen bietet einzigartige Tools und Best Practices für die Risikomessung und das Risikomanagement, welche auf jahrelanger Expertise und Erfahrung in der Analyse von Krediten, Wirtschaftsforschung und finanziellem Risikomanagement beruhen. Führende Software, Beratungsleistungen und Research-Produkte, einschließlich der Analysen von Moody's Investors Service, bilden eine integrierte und maßgeschneiderte Angebotspalette, mit der sich Ihre unternehmerischen Herausforderungen optimal meistern lassen. Moody's Analytics ist ein Tochterunternehmen der Moody's Corporation (NYSE: MCO), die 2016 Umsatzerlöse in Höhe von 3,6 Mrd. US-Dollar erzielte, weltweit etwa 10.600 Mitarbeiter beschäftigt und in 36 Ländern präsent ist. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.moodysanalytics.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wurde, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20170228005872/de/

Contacts:

LONDON

ISABELLE CORNELIS, 0044.207.772.5207

Assistant Vice-President, Unternehmenskommunikation

isabelle.cornelis@moodys.com

oder

NEW YORK

KATERINA SOUMILOVA, 001.212.553.1177

Assistant Vice-President, Unternehmenskommunikation

katerina.soumilova@moodys.com

oder

moodysanalytics.com

Twitter: twitter.com/moodysanalytics

LinkedIn: linkedin.com/company/moody's-analytics

oder

SYDNEY

HECTOR LIM, 0061.292.708.141

Vice-President, Unternehmenskommunikation

hector.lim@moodys.com