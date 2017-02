Die Soventix Canada Inc. hat mit der Entwicklung von sechs Photovoltaik-Projekten mit einer Gesamtleistung von mehr als 140 Megawatt begonnen. Die Solarparks sollen nahe Calgary und Edmonton in der kanadischen Provinz Alberta entstehen, teilte die deutsche Muttergesellschaft aus Wesel am Dienstag...

