FMW-Redaktion

Der Dow Jones Industrial Average hat gestern etwas geschafft, was er bislang noch nie in seiner Geschichte geschafft hat: 12 Schlusskurse hintereinander auf einem jeweils neuen Schlusskurs-Allzeithoch! Dass der Index dabei gestern sagenhafte +0,08% zulegte - Schwamm drüber, daran hat man sich ja gewöhnt. Während zuletzt die Gewinne immer schmaler ausfallen, hat der Dow Jones dennoch seit der Wahl Donald Trumps schlanke 14% zugelegt, getrieben vor allem von den beiden im Index enthaltenen Banken Goldman Sachs und JP Morgan.

Statue nahe der Wall Street in New York City. Foto: Arturo Di Modica; Foto von Andreas Horstmann/Wikipedia (CC BY-SA 3.0)

Dabei hat der Dow seit sage und schreibe 94 Handelstagen nicht mehr als 1% verloren - auch das ein neuer Rekord. Das spiegelt sich wider auch in der geringen Volatilität, gemessen am VIX (Future auf die Volatilität des S&P500). Da die Volatilität so gering ist, sind es auch die Kosten, sich gegen schnelle und heftige Bewegungen (vor allem nach unten) abzusichern: es herrscht also der Gluabe vor, dass da nichts schief gehen kann, es keine Notwendigkeit gibt, etwa bestehende Long-Positionen abzusichern durch eine Wette auf steigende ...

