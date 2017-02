Flo Live Limited, ein Anbieter von Lösungen für die Beschleunigung des Umsatzwachstums im IoT-Bereich und den Schutz der Integrität von Internet-der-Dinge-Netzwerken (Internet of Things, IoT) aus einer Hand, hat 4,2 Millionen US-Dollar in einer Finanzierungsrunde der Serie A beschafft.

Die Finanzierungsrunde wurde von ARIE Capital und Golden Sunflower Capital angeführt. Sie versetzt Flo Live in die Lage, seine Entwicklungs-, Verkaufs- und Kundendienstteams weiter zu vergrößern und identifizierte IoT-Branchen zu entwickeln.

"Der ganzheitliche Ansatz von Flo Live mit Blick auf die IoT-Branche ist einzigartig und erlaubt es dem Anbieter, Tiefe mit Blick auf Konnektivität und ein beispielloses Maß an Sicherheit bereitzustellen. Wir freuen uns sehr, an Bord zu sein, und sehen enormes kurz- sowie langfristiges Wertschöpfungspotenzial", erklärte Simon Tobelem, der CEO von ARIE Capital. "Dank der sicheren Plattform von Flo Live in der Cloud sowie seines kundenorientierten Ansatzes wird das Unternehmen eine wesentliche Rolle bei der Neugestaltung der IoT-Branche spielen und der Standard hinsichtlich dessen werden, was Kunden von IoT-Akteuren erwarten sollten."

"Unser Wertversprechen liegt in unserem Angebot aus einer Hand, das unser Cloud-basiertes IoT-Ökosystem nutzt. Dieses umfasst ein verwaltetes Kernnetzwerk, echte Geräteverwaltung sowie IoT-Anwendungen und Analysen", führte Percy Grundy, Mitbegründer und Co-CEO von Flo Live, aus. "Wir möchten der IoT-Partner unserer Kunden werden, um deren IoT-Umsatzwachstum zu beschleunigen und das Potenzial ihrer vernetzten Geräte voll und ganz auszuschöpfen."

Darüber hinaus ermöglicht die Finanzierung es Flo Live, sein Cloud-Angebot für Mobilfunkbetreiber und Originalausrüstungshersteller mit Blick auf eUICC-konforme eSIM-Integrations und -Abonnementverwaltung zu erweitern. Zu den Vorteilen für Flo-Live-Kunden und deren Endbenutzer zählen Fertiglösungen aus einer Hand, die sofortige Konnektivität mit einem sicheren IoT-Netzwerk bieten.

Mehr über Flo Live erfahren Sie unter www.flolive.net

Über Flo Live

Flo Live ist ein Anbieter von IoT-Lösungen aus einer Hand und betreibt für das IoT optimierte Kernnetzwerke in der Cloud. Das aktuelle Angebot des Unternehmens umfasst Geräteverwaltung, Anwendungen und Analysen. Flo Live arbeitet eng mit Mobilfunkbetreibern, Mobilfunk-Discountern, Originalausrüstungs- und Chipsatz-Herstellern zusammen, um den Weg für die Beschleunigung des Umsatzwachstums im IoT-Bereich zu ebnen. Flo Live ist in London, Paris, Limassol, Hyderabad sowie Tel Aviv vertreten und eröffnet in Kürze eine Niederlassung im US-Bundesstaat Kalifornien.

Über ARIE Capital Ltd

ARIE Capital Ltd ist ein in Großbritannien ansässige Plattform für Anlageverwaltung und -beratung. ARIE Capital hat erfolgreich den erstenWagniskapitalfonds ins Leben gerufen, der Großbritannien, Israel und China abdeckt, und wird bald mit weiteren Fonds in- und außerhalb Chinas expandieren.

Der einzigartige Ansatz von ARIE Capital besteht darin, Finanzanlagen mit strategischen Partnerschaften und intensiver Unterstützung bei der Geschäftsentwicklung zu kombinieren, um die Wertschöpfung vor allem mit der Hilfe seines starken Netzwerks von chinesischen Partnern und Anlegern zu optimieren.

ARIE Capital wurde im Februar 2016 von Stephen MARGOLIS (Vorsitzender) und Simon TOBELEM (CEO) gegründet und unterhält Niederlassungen in London, Peking, Tel Aviv, Los Angeles und Paris.

Über Golden Sunflower Capital

Golden Sunflower Capital ist eine in Peking ansässige Vermögensverwaltungsgesellschaft, die fast eine Milliarden US-Dollar hauptsächlich in Private-Equity- und Rentenfonds verwaltet.

Golden Arie Capital ist für Golden Sunflower Capital die erste Zusammenarbeit mit einem internationalen Partner. Der Fonds hat seit seiner Gründung vier Wagniskapitalbeteiligungen abgeschlossen, mit dem Schwerpunkt auf israelischen und europäischen Deep-Technology-Unternehmen und starkem Wachstumspotenzial in China.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20170228006028/de/

