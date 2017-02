Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Inflationsdruck in Frankreich nimmt überraschend ab

Der Inflationsdruck in Frankreich ist im Februar nach vorläufigen Schätzungen gesunken. Nach Mitteilung der Statistikbehörde stiegen die Verbraucherpreise mit einer Jahresrate von nur 1,2 (Januar: 1,3) Prozent. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten dagegen einen Anstieg der Inflationsrate auf 1,6 Prozent prognostiziert. Gegenüber dem Vormonat erhöhten sich die Verbraucherpreise um 0,1 Prozent. Erwartet worden war ein Plus von 0,4 Prozent. Die am HVPI gemessenen Verbraucherpreise stiegen mit einer Jahresrate von 1,4 (1,6) Prozent.

Italiens Verbraucherpreise steigen stärker als erwartet

Der Anstieg der italienischen Verbraucherpreise hat sich im Februar deutlicher als erwartet beschleunigt. Nach Mitteilung der Statistikbehörde Istat kletterten Verbraucherpreise mit einer Jahresrate von 1,5 (Januar: 1,0) Prozent. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten einen Anstieg der Inflationsrate auf lediglich 1,3 Prozent prognostiziert.

Privatkonsum lässt Frankreichs Wirtschaft schneller wachsen

Ein kräftiger Anstieg des privaten Konsums hat im vierten Quartal 2016 zu einer deutlichen Beschleunigung des französischen Wirtschaftswachstums geführt. Nach Angaben der Statistikbehörde Insee wuchs der Privatkonsum gegenüber dem Vorquartal um 0,6 (drittes Quartal: 0,1) Prozent, während die Bruttoinvestitionen um 0,4 (0,2) Prozent zunahmen. Die inländische Endnachfrage (ohne Lagerveränderungen) trug 0,5 (0,2) Prozentpunkte zum Anstieg des Bruttoinlandsprodukts (BIP) bei, den Insee in zweiter Veröffentlichung mit 0,4 (0,2) Prozent bestätigte.

Konsum stützt Österreichs Wirtschaftswachstum im vierten Quartal

Das Wachstum der österreichischen Wirtschaft ist nach Angaben des Wirtschaftsforschungsinstituts Wifo im vierten Quartal 2016 vor allem von der starken Konsumnachfrage getragen worden. Wie das Wifo in zweiter Veröffentlichung mitteilte, trugen Industrie und Handel ebenfalls zum Wachstum bei, während sich der Außenhandel "schleppend" entwickelte. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) stieg gegenüber dem Vorquartal inflationsbereinigt um 0,5 (drittes Quartal: 0,5) Prozent, womit das Wifo erste Schätzungen bestätigte.

Gesetzliche Mindestlöhne innerhalb der EU zuletzt merklich gestiegen

Die Mindestlöhne in Europa sind zuletzt merklich gestiegen. In 22 der 28 EU-Staaten mit gesetzlich definierter Untergrenze sei diese im vorigen Jahr oder Anfang 2017 angehoben worden, berichtete die Hans-Böckler-Stiftung am Dienstag in ihrem aktuellen Mindestlohnbericht. Nominal legten die Mindestlöhne im Mittel aller 22 Länder um 5 Prozent zu.

BA-X-Stellenindex im Februar unverändert bei 226 Punkten

Der Stellenindex der Bundesagentur für Arbeit (BA) ist im Februar auf dem Niveau des Vormonats geblieben. Nach Einschätzung der BA deutet das darauf hin, dass die Arbeitskräftenachfrage in Deutschland weiterhin auf einem hohen Niveau befindet. Der BA-X-Index verharrte bei 226 Punkten, 18 Punkte über dem Stand von Februar 2016. In 80 Prozent aller Wirtschaftsabteilungen ist der Personalbedarf laut BA derzeit höher als vor einem Jahr.

EU verhängt Anti-Dumping-Zölle gegen chinesische Stahlblechimporte

Die EU-Kommission hat abschließend beschlossen, Anti-Dumping-Zölle gegen aus China importierte schwere Stahlbleche zu verhängen. Damit wurde eine vorläufige Entscheidung vom Oktober 2016 bestätigt. Die Zölle liegen zwischen 65 und 73 Prozent. Überkapazitäten im europäischen Stahlsektor haben im vergangenen Jahr zu einem Verlust tausender Stellen geführt. Weltweit ersuchten Stahlerzeuger bei ihren Regierungen um Schutz vor fallenden Preisen.

Arbeitgeberverbände fordern erneut flexiblere Wochenarbeitszeiten

Arbeitgeberverbände fordern flexiblere Arbeitszeiten. "Das heißt nicht Mehrarbeit. An der 35-Stunden-Woche wollen wir gar nicht rütteln. Aber wir müssen bei der Wochenarbeitszeit flexibler werden", sagte der Präsident von Gesamtmetall, Rainer Dulger, der Rheinischen Post. Die Vorsitzende des Chemie-Arbeitgeberverbandes BAVC, Margret Suckale, nannte starre gesetzliche Regelungen, etwa bei den Ruhezeiten, die größte Klippe.

BoJ veröffentlicht Ankaufkalender

Die Bank of Japan (BoJ) hat am Dienstag erstmals eine detaillierte Vorschau auf die für den nächsten Monat geplanten Anleiheankäufe gegeben. Damit will sie der zuletzt erhöhten Marktvolatilität begegnen, die sie maßgeblich selbst verursacht hat. Die Maßnahme solle "exzessive Volatilität der Zinsen über mehr Transparenz verhindern", sagte ein BoJ-Mitarbeiter.

Athener Regierung nimmt neue Gesprächsrunde mit Experten von EU und IWF auf

Vertreter der griechischen Regierung sind am Dienstag in Athen zu einer neuen Gesprächsrunde mit den Gläubigerinstitutionen zusammengekommen. Dies teilte das Finanzministerium in Athen mit. Bei den Beratungen mit den Experten von Europäischer Union (EU) und Internationalem Währungsfonds (IWF) geht es darum, Hindernisse für die Auszahlung weiterer Hilfsgelder an Griechenland aus dem laufenden Rettungsprogramm aus dem Weg zu räumen.

Lieberman schlägt Golfstaaten Bildung eine Allianz ähnlich der Nato vor

Israels Verteidigungsminister Avigdor Lieberman hat den Golfstaaten die Bildung einer Allianz ähnlich der Nato vorgeschlagen. "Es ist Zeit, öffentlich ein formelles Bündnis zu bilden", sagte Lieberman der Tageszeitung Die Welt. Die "gemäßigten sunnitischen Staaten" hätten verstanden, "dass die größte Gefahr für sie nicht Israel ist, oder der Zionismus, oder die Juden, sondern der Iran", fügte Lieberman hinzu.

Kohleverbrauch Chinas geht das dritte Jahr in Folge zurück

Der Kohleverbrauch Chinas ist offiziellen Angaben zufolge im vergangenen Jahr erneut zurückgegangen - bleibt aber hoch. Der Rückgang beim Verbrauch betrug 4,7 Prozent, wie das Statistikamt in Peking am Dienstag mitteilte. Es ist demnach der dritte Rückgang in Folge. Der Anteil der Kohle am Energiemix des Landes 2016 betrug demnach 62 Prozent, zwei Prozentpunkte weniger als 2015.

Hunderte Prominente fordern von Ankara Freilassung des Journalisten Yücel

Auf ganzseitigen Anzeigen in überregionalen Tageszeitungen haben mehrere hundert Prominente die Freilassung des in der Türkei inhaftierten "Welt"-Korrespondenten Deniz Yücel gefordert. "Für die Freiheit von Information, Meinung, Wort und Kunst", heißt es in dem am Dienstag veröffentlichten Aufruf in deutscher und türkischer Sprache. "Gemeinsam für und mit Deniz Yücel und allen zur Zeit in der Türkei inhaftierten Kolleginnen und Kollegen."

330 Verdächtige wegen Putschversuchs in der Türkei vor Gericht

In einem Gefängnis bei Ankara hat am Dienstag der bisher größte Prozess gegen mutmaßliche Beteiligte des gescheiterten Militärputsches vom 15. Juli begonnen. Rund 330 Verdächtige müssen sich in einem extra gebauten Gerichtssaal der Haftanstalt von Sincan wegen des Versuchs zum Sturz des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan verantworten. Wie die amtliche Nachrichtenagentur Anadolu berichtete, sind mehr als 240 der Angeklagten in Haft.

Deutschland fürchtet international Aufweichung von Klimastandards durch Trump

Das Bundesumweltministerium fürchtet durch US-Präsident Donald Trump eine internationale Aufweichung des Klimaschutzes und Wettbewerbsnachteile für Europas Industrie. "In den USA hat ein großer Abbau von Umweltstandards begonnen, darauf müssen wir auch reagieren", sagte Umweltstaatssekretär Jochen Flasbarth am Dienstag in Brüssel. Bei der geplanten Verschärfung des EU-Emissionshandels müsse deshalb gleichzeitig "die Industrie in Europa vor unfairem Wettbewerb in der Welt" geschützt werden.

SCHWEDEN

4Q BIP +2,3% gg Vorjahr

4Q BIP +1,0% gg Vorquartal

4Q BIP PROGNOSE: +2,6% gg Vorjahr

4Q BIP PROGNOSE: +1,1% gg Vorquartal

Jan Handelsbilanz Überschuss 1,5 Mrd SEK

Jan Handelsbilanz PROGNOSE: Überschuss 1,1 Mrd SEK

Jan Exporte 103,4 Mrd SEK

Jan Importe 101,9 Mrd SEK

Jan Einzelhandelsumsatz +1,3% gg Vormonat

Jan Einzelhandelsumsatz PROGNOSE: +1,8% gg Vormonat

Jan Einzelhandelsumsatz +2,2% gg Vorjahr

Jan Einzelhandelsumsatz PROGNOSE +2,3% gg Vorjahr

Jan Erzeugerpreise +0,6% gg Vormonat

Jan Erzeugerpreise +8,2% gg Vorjahr

