Köln (ots) - "Wer sich an die 80er erinnern kann, hat sie nicht miterlebt", sagte Pop-Ikone Falco über das Jahrzehnt der Schulterpolster und Synthie-Klänge. Der WDR hilft der Erinnerung auf die Sprünge: Vom 10. bis 13. März 2017 stellt WDR 4 die Dekade der schrägen Frisuren, schrillen Klamotten und besten Hits ein ganzes Wochenende lang in den Mittelpunkt. Das WDR Fernsehen sendet am Samstag, 11. März, ab 20.15 Uhr sechs Stunden 80er-Jahre-Nostalgie. Ergänzt wird das Ganze online mit Multimedia-Reportagen, Bildergalerien und Videomaterial aus dieser Zeit.



WDR 4 feiert mit prominenten Studiogästen wie Peter Illmann, Ingolf Lück, Marijke Amado und Ulrike Nasse-Meyfarth von Freitagmorgen bis Montagmittag 80 Stunden lang die 80er. In der Nacht zum Samstag spielt WDR 4 ab 0 Uhr die lange "Rockpalast"-Nacht mit Konzerthighlights der legendären WDR-Sendung, die in diesem Jahr ihren 40. Geburtstag feiert. Zuvor präsentiert Ingolf Lück ab 20 Uhr seine Lieblingshits. Spannend wird es am Samstag ab 14 Uhr beim großen 80er-NDW-Duell mit Markus ("Ich will Spaß") und Peter Huber von UKW ("Sommersprossen"). In der Nacht zum Sonntag dreht sich ab 0 Uhr unter dem Motto "Ab in die 80er! Die Maxi-Maxi-Nacht" alles um die beliebtesten Maxi-Versionen aus der Zeit. In der "Langen Schatzkisten-Nacht" am Montag ab 0 Uhr hebt WDR 4-Moderatorin Ulrike Ferdinand besondere Radioschätze wie "Freie Fahrt ins Wochenende" aus dem Jahr 1984 oder Mal Sondocks Hitparade aus dem Jahr 1983.



Die 80er im WDR Fernsehen



Das WDR Fernsehen lässt die 80er noch einmal Revue passieren und blickt unter anderem mit einer musikalischen Zeitreise auf die Songs von Falco, Depeche Mode, a-ha oder Joachim Witt. Neben der Neuen Deutschen Welle dominierten die New Romantics und New Wave aus dem Vereinigten Königreich international die Charts. Zeitzeugen wie Stefanie Tücking, Fräulein Menke, Marco Schreyl oder Kai Havaii von Extrabreit erinnern an die revolutionären Acts und Jugendbewegungen wie Punk oder Hip-Hop, die die Pop-Welt bis heute nachhaltig prägen.



WDR 4-Partys in Krefeld und Bielefeld



Auf den großen 80er-Partys am 10. März im Ringlokschuppen in Bielefeld und am 11. März auf der Rennbahn in Krefeld treten Sydney Youngblood, Ingrid Arthur ("Weather Girls") und die NDW-Kultstars Markus und Peter Hubert (UKW) live auf.



WDR 4 "Ab in die 80er! im Überblick:



Freitag, 10. März 2017 - Montag, 13. März 2017



Freitag, 10.03.17 06.00 - 10.00 Ab in die 80er! Mit Stefan Verhasselt und Cathrin Brackmann 10.00 - 14.00 Ab in die 80er! Mit Carina Vogt und Peter Illmann 14.00 - 18.00 Ab in die 80er! Mit Bernd Brüggemann 18.00 - 20.00 Ab in die 80er! Mit Steffi Schmitz 20.00 - 21.00 Ab in die 80er! Lück's Lieblingshits mit Steffi Schmitz und Ingolf Lück 21.00 - 24.00 Ab in die 80er! Mit Janine Breuer-Kolo



Samstag, 11.03.17 00.00 - 06.00 Ab in die 80er! Die lange Rockpalast-Nacht mit Tom Petersen 06.00 - 08.00 Ab in die 80er! Mit Cathrin Brackmann 08.00 - 09.00 Mittendrin Mit Cathrin Brackmann 09.00 - 14.00 Ab in die 80er! Mit Martina Emmerich und Marijke Amado 14.00 - 18.00 Ab in die 80er! mit Bernd Brüggemann Darin: von 14.00 - 15.00: Das große 80er-NDW-Duell mit Markus und Peter Huber (UKW) 18.00 - 20.00 Ab in die 80er! Scheinwerfer Spezial: So lustig waren die 80er Jahre - mit Ute Schneider 20.00 - 24.00 Ab in die 80er! Mit Janine Breuer-Kolo und Live-Übertragungen von der "Ab in die 80er!"-Party an der Galopprennbahn Krefeld mit Sydney Youngblood, den NDW-Stars Markus und UKW sowie Ingrid Arthur (Ex-Weather Girls)



Sonntag, 12.03.17 00.00 - 06.00 Ab in die 80er! Die Maxi-Maxi-Nacht! Mit Michael Begasse und Dominik Freiberger 06.00 - 11.00 Ab in die 80er! Mit Steffi Schmitz 11.00 - 13.00 Ab in die 80er! Die größten Sporthighlights aus den 80ern - mit Peter Großmann und Ulrike Nasse-Meyfarth 13.00 - 17.30 Ab in die 80er! Mit Bernd Brüggemann 17.30 - 19.00 Ab in die 80er! Flimmerkiste Spezial: Die größten Filmhits der 80er - mit Günter vom Dorp 19.00 - 24.00 Ab in die 80er! Mit Janine Breuer-Kolo und Reinhard Kröhnert Das große Hörerwunsch-Finale



Montag, 13.03.2017 24.00 - 06.00 Ab in die 80er! Die lange Schatzkisten-Nacht Radioschätze aus den 80ern - mit Ulrike Ferdinand 06.00 - 10.00 Ab in die 80er! Mit Heike Knispel und Bastian Bender 10.00 - 14.00 Ab in die 80er! Mit Ernst-Marcus Thomas



Sendetermine WDR Fernsehen:



11. März 2017, 20.15 - 21.45 Uhr: Ab in die 80er - Unser schrillstes Musik-Jahrzehnt 11. März 2017, 21.45 - 23.15 Uhr: Die verrückten 80er - Das Lieblingsjahrzehnt der Deutschen 11. März 2017, 23.15 - 00.45 Uhr: Von Da da da bis 99 Luftballons. Die Stars der Neuen Deutschen Welle 12. März 2017 00.45 - 02.15 Uhr: Ab in die 80er - Unser schrillstes Musik-Jahrzehnt (Wdh. Von 20.15 Uhr)



Die WDR 4-"Ab in die 80er!"-Partys: 10. März 2017, Einlass ab 19.30 Uhr Bielefeld, Ringlokschuppen



11. März 2017, Einlass ab 19.30 Uhr Krefeld, An der Rennbahn



