Frankfurt - Der Brentölpreis ist gestern daran gescheitert, die Marke von 57 USD je Barrel zu überschreiten, so die Analysten von Commerzbank Corporates & Markets.Stattdessen sei der Preis auf 56 USD zurückgefallen, wo er auch aktuell handele. Bei Brent sei in der kommenden Nacht Kontraktwechsel. Aufgrund der am vorderen Ende steigenden Terminkurve werde der nächstfällige Terminkontrakt dann etwas höher ausgewiesen. Dass sich die Ölpreise mit einem weiteren Anstieg schwer tun würden, sei angesichts des weiterhin hohen spekulativen Kaufinteresses bemerkenswert.

Den vollständigen Artikel lesen ...