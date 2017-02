STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

Gespanntes Warten auf Donald Trump: Geht die Börsenparty weiter?

Salzgitter enttäuscht mit Ausblick

Am Dienstag treten die Aktienmärkte größtenteils auf der Stelle. Im Vorfeld der mit Spannung erwarteten Rede von Donald Trump heute Nacht um 3 Uhr MEZ vor dem US-Kongress möchten sich die Anleger nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Die Erwartungen an seine Haushaltpläne sind hoch, so dass die gute Stimmung an den Aktienmärkten schnell kippen könnte. Sollten die Aussagen des US-Präsidenten hingegen die Börsianer überzeugen, könnte die Börsenparty in die nächste Runde gehen. Im Vorfeld wurde bereits bekannt, dass die Rüstungsausgaben deutlich steigen sollen, Kürzungen soll es hingegen im Umweltbereich geben.

Der Euro kann im Vorfeld gegenüber dem US-Dollar wieder zulegen und notiert knapp unter 1,06 US-Dollar. Seit dem Wahlsieg von Donald Trump hat der Euro rund 5 Cent gegenüber der US-Währung verloren. Marktexperten sehen dies allerdings nicht als Euro-Schwäche, sondern vielmehr als Dollar-Stärke, ausgelöst durch die Hoffnungen auf eine neue Wirtschaftspolitik in den USA.

In der zweiten Börsenliga haben Hochtief und Salzgitter am Morgen Zahlen präsentiert. Der größte deutsche Baukonzern Hochtief steigerte das bereinigte operative Ergebnis um 37 Prozent und erhöht nun die Dividende auf 2,60 Euro. Dies wurde von den Aktionären zunächst freudig aufgenommen und die Aktie legte zwischenzeitlich knapp zwei Prozent zu. Zwischenzeitlich haben Anleger dann aber doch Kasse gemacht und die Aktie verliert am Nachmittag 1,5 Prozent auf 141,20 Euro. Die Salzgitter-Aktie notiert seit der Börseneröffnung im Minus. Durch das Sparprogramm verdiente der Stahlhersteller zwar mehr und konnte 2016 auch wieder ein grünes Vorzeichen erwirtschaften, der Ausblick aber konnte die Anleger nicht überzeugen. Am Nachmittag verliert die MDAX-Aktie knapp zweit Prozent auf 34,62 Euro.

Vergangene Woche sah es noch so gut aus für den deutschen Leitindex. Nach zähem Ringen konnte die Marke von 12.000 Punkten endlich geknackt werden und der Angriff auf ein neues Rekordhoch schien nur eine Frage der Zeit. Doch mittlerweile hat sich der deutsche Leitindex wieder deutlich von der runden Marke entfernt und die Frage stellt sich: Ist das jetzt nur ein großes Durchschnaufen oder vielleicht doch eine nachhaltige Korrektur? Volker Meinel, BNP Paribas, bei Börse Stuttgart TV.

Euwax Sentiment Index

An der EUWAX ist aktuell kein klarer Trend zu beobachten. Das Stuttgarter Stimmungsbarometer pendelte im Tagesverlauf zwischen positivem und negativem Terrain, die Umsätze sind analog zum Gesamtmarkt gering.

Trends im Handel

In Erwartung eines steigenden Silberpreises sind Calls auf das Edelmetall gesucht. Bei 18,50 US-Dollar befindet sich ein charttechnischer Widerstand, bei 17,95 US-Dollar verläuft der 200-Tage-Durchschnitt, der eine Unterstützung darstellt.

Calls auf die Bayer-Aktie werden heute überwiegend verkauft. Dies liegt insbesondere an einer Verkaufsempfehlung per Stop-Loss, der einige Anleger gefolgt waren. Die DAX-Aktie verliert am Nachmittag 0,3 Prozent auf 104,00 Euro.

