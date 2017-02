Die französische Investmentbank Exane BNP Paribas hat das Kursziel für BASF nach Zahlen zum vierten Quartal von 92 auf 94 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Ein sehr starkes erstes Halbjahr des Chemiekonzerns sei so gut wie sicher, schrieb Analyst James Knight in einer Studie vom Dienstag und nahm kleinere Anpassungen an seinem Modell vor. Die konservativen Unternehmensziele für 2017 dürften klar übertroffen werden./tih/edh

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0071 2017-02-28/14:58

ISIN: DE000BASF111