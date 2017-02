LEVERKUSEN (dpa-AFX) - Vom Rekordgewinn des Bayer -Konzerns im vergangenen Jahr profitieren auch die Beschäftigten. An die 30 600 Mitarbeiter des Unternehmens in Deutschland werde eine Erfolgsbeteiligung von insgesamt 460 Millionen Euro ausgeschüttet, teilte Bayer am Dienstag in Leverkusen mit. Weltweit nannte Bayer eine Summe von 1,1 Milliarden Euro für knapp 100 000 Beschäftigte. Sie erhielten die Bonuszahlung mit ihren Monatsgehältern Ende April. Im Tarifbereich belaufe sich die Erfolgsbeteiligung auf 120 bis 180 Prozent eines tariflichen Monatsentgeltes. In den Zahlen ist die abgespaltene Werkstofftochter Covestro nicht enthalten./ls/DP/mis

