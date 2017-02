Logwin AG: Aufnahme Dividendenzahlung nach gestiegenem Periodenergebnis, Zusammenlegung von Aktien, Umwandlung in Namensaktien

Logwin AG - Aufnahme Dividendenzahlung nach gestiegenem Periodenergebnis, Zusammenlegung von Aktien, Umwandlung in Namensaktien

Grevenmacher (Luxemburg) - Der Verwaltungsrat der Logwin AG hat im Zusammenhang mit der Genehmigung des Jahresabschlusses 2016 beschlossen, der Hauptversammlung für das abgelaufene Geschäftsjahr die Zahlung einer Dividende von EUR 0,04 je Aktie vorzuschlagen.

Der Beschluss erfolgte auf Grundlage der Ergebnis- und Liquiditätsentwicklung des Logwin-Konzerns im Geschäftsjahr 2016. Das Periodenergebnis lag bei EUR 26,4 Mio. Euro (2015: EUR 15,7 Mio. Euro). Der Netto-Cashflow erreichte EUR 26,6 Mio. (2015: EUR 33,1 Mio.). Die vollständigen Ergebnisse des Geschäftsjahrs 2016 wird die Logwin AG am 02. März 2017 veröffentlichen.

Der Verwaltungsrat wird der Hauptversammlung im April 2017 außerdem vorschlagen, die Aktien des Unternehmens in einem Verhältnis von 1:50 zusammenzulegen und die Inhaberaktien der Logwin AG in Namensaktien umzuwandeln. Einzelheiten werden in den kommenden Tagen mit der Einladung zur diesjährigen Hauptversammlung bekanntgegeben.

Über die Logwin AG Die Logwin AG (Grevenmacher, Luxemburg) realisiert für Kunden aus Industrie und Handel effiziente Logistik- und Transportlösungen. Der Konzern erzielte 2015 einen Umsatz von rund 1,1 Mrd. Euro und beschäftigt 4.200 Mitarbeiter. Logwin ist in allen wichtigen Märkten weltweit aktiv und verfügt über rund 190 Standorte auf sechs Kontinenten. Mit den beiden Geschäftsfeldern Solutions und Air + Ocean gehört die Logwin AG zu den führenden Unternehmen am Markt.

Die Logwin AG ist im Prime Standard der Deutschen Börse gelistet. Mehrheitsaktionärin ist die DELTON AG, Bad Homburg (Deutschland).

