Lauda-Königshofen - Cisco Systems-Aktie vor nachhaltigem Ausbruch? Chartanalyse Mit einem Verlaufshoch bei 34,24 US-Dollar beendeten Marktteilnehmer die steile Aufwärtsbewegung des Cisco Systems-Aktie (ISIN: US17275R1023, WKN: 878841, Ticker-Symbol: CIS, Nasdaq-Symbol: CSCO) gegen Ende 2007 und schickten den Wert nur wenig später in einen regelrechten Sell-Off gen Süden, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.

