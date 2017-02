Die wachsende Nachfrage nach erneuerbarer Elektrizität setze sich auch im Jahre 2016 in Europa fort. Den am Dienstag veröffentlichten Statistiken der Association of Issuing Bodies (AIB) zufolge stieg die Nachfrage um weitere fünf Prozent auf fast 370 Terwawattstunden im vergangenen Jahr an....

