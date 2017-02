Böse Überraschung für Anleger. Die EN Storage GmbH hat den Geschäftsbetrieb eingestellt, nachdem Ermittler die Büroräume durchsucht haben. Der Vorwurf der Staatsanwaltschaft lautet Betrug.Die Webseite der EN Storage ist abgeschaltet, kein gutes Zeichen für die Anleger. Der Geschäftsführer der Gesellschaft teilte am 27. Februar 2017 via Mail seinen Investoren mit, dass der Geschäftsbetrieb vorerst eingestellt werden musste und bestätigt zugleich, dass am Donnerstag, den 23. Februar 2017, die Büroräume durchsucht worden sind.

