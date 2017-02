Ein steigender Ölpreis und eine Stabilisierung der Wirtschaft im Euroraum verstärken die Inflation in Europa. Wirtschaftsforscher fordern von der EZB nun "mutige Zinsschritte". Was bedeutet das für europäische Privatanleger?Die Inflationsrate im Euro-Raum beträgt im Januar 1,8 Prozent, sehr nahe an dem von der Europäischen Zentralbank erklärten Ziel von zwei Prozent. Wie der EZB-Rat jedoch kürzlich verkündete, werde die Phase der Reflation - also der ultralockeren Geldpolitik zur Vermeidung deflationärer Tendenzen - vorerst weiter gehen, obwohl das Deflations-Gespenst längst vertrieben scheint.

