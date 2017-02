Unterföhring (ots) -



28. Februar 2017. 15 Millionen Zuschauer durchschnittlich jede Woche. Mehrere GOLDEN GLOBE® Nominierungen und drei Auszeichnungen als beste neue Serie (People's Choice Awards, Critics Choice Awards, AFI Awards). "This Is Us - Das ist Leben" ist der neue Hit der US-Season. Noch in diesem Frühjahr kommt die authentische Dramedy von "Crazy, Stupid, Love."-Macher Dan Fogelman als Deutschland-Premiere zu ProSieben. Die Serie feiert das Leben, die Liebe und die manchmal dramatischen Überraschungen, die uns verändern. Das renommierte US-Magazin TV Guide urteilt: "Die kreativste und am besten gemachte Serie der US-Season."



