Sowohl Netzbetreiber als auch deren Vertragskunden können Schutz für Telefonanrufe über das Festnetz, VoIP und mobile Dienste selbst anpassen



Barcelona, Spanien (ots/PRNewswire) - (Mobile World Congress) - First Orion und NetNumber kündigten heute eine gemeinsame Lösung an, die Netzbetreiber in die Lager versetzt, Festnetz-, Voice-over-IP- (VoIP-) und Mobilfunkkunden vor gefährlichen und unerwünschten Anrufen zu schützen, und die es Privatanwendern ermöglicht, Funktionen zu Blockierung von eingehenden Anrufen und zur Anrufverwaltung selbst einzurichten. Um mehr über diese Technik und die Kooperation zu erfahren, besuchen Sie Stand Nr. 7F80 auf dem Mobile World Congress.



First Orion ist ein führender Anbieter von Lösungen zum Schutz von Telefonverbindungen, der bereits Millionen von Mobilfunkkunden mithilfe von CallerYD®, einem Produkt zum Blockieren von Anrufen und zur Erkennung von bzw. zum Schutz vor Scam- und Belästigungsanrufen, geschützt hat. Das Produkt stützt sich dabei auf belastbare Datenbestände. Die beiden Unternehmen haben jetzt die First Orion Network Enterprise Solutions (FONES) mit der NetNumber-Plattform TITAN Centralized Signaling and Routing Control (CSRC) verbunden, um moderne Kapazitäten zur Anrufweiterleitung und eine noch nie da gewesenen Flexibilität und Schutzfunktionalität in die Betreibernetze zu bringen. Gleichzeitig werden negative Einflüsse auf wichtige Netzressourcen minimiert.



Neben den Bemühungen der Branche, wie etwa die Zertifizierung von Telefonanrufen, die das Problem des so genannten Spoofing, der Identitätsverschleierung in bösartiger Absicht, angeht, stellt diese Lösung einen entscheidenden Schritt hin zur Ausdehnung auf den effektiven Schutz vor Anrufen von Robotern, so genannte Robocalls, für den größeren Kreis der Netzbetreiber und Vertragskunden dar. Weitere Einzelheiten zur gemeinsamen Lösung stehen unter http://netnumber.com/about/collateral-download/ zur Verfügung.



"Die Fähigkeit, moderne Dienste zur Rufweiterleitung, zur Anrufblockierung und -verwaltung über die Betreibernetze anbieten zu können, war bislang nur auf Unternehmensebene möglich", so Diane Myers, Leitende Direktorin der Forschungsabteilung von IHS Markit. "Die Möglichkeit für Netzbetreiber, ab sofort ähnliche Funktionen, wie etwa den Schutz vor unerwünschten Anrufen, auch ihren Vertragskunden anbieten zu können, erschließt Netzbetreibern das Potenzial für die Schaffung neuer Umsätze, wobei dies für ihre Kunden gleichzeitig die Lösung eines der schmerzlichsten Probleme darstellt."



First Orion Network Enterprise Solutions (FONES)



FONES ermöglicht es Netzbetreibern, leicht und nahtlos Einstellungen zu verwenden, die sämtliche Kunden vor den derzeit bekannten bösartigen Anrufen schützt, wie etwa Betrugsanrufe, so genannte Scammer, bei denen die Anrufe von Maschinen durchgeführt werden, also Robocalling. FONES legt den Schutz zudem in die Hände der Verbraucher, wobei diese in die Lager versetzt werden, jede Nummer oder Kategorie von Anrufen von jedem Anrufer oder von jedem Gerät aus zu blockieren. Darunter fallen eine Vielzahl von Mobil- und VoIP-Telefonen oder Online-Gespräche über Web-Portale.



"In den USA werden jeden Tag über 200 Millionen unerwünschte Telefonanrufe über Mobiltelefone und Festnetzanschlüsse registriert", sagte Scott Hambuchen, Executive Vice President von First Orion. "Durch die Zusammenarbeit mit NetNumber sind wir in der Lage, deren in der Branche führende TITAN-Plattform mit unseren leistungsstarken Produkten beim Anrufschutz zu kombinieren, was dabei hilft, Anrufe über Mobil- und Festnetzverbindungen von Scammern, zermürbende Belästigungsanrufe und Anrufe von Einzelpersonen zu blockieren und gleichzeitig zu gewährleisten, dass berechtigte und erwünschte Anrufe durchgestellt werden."



NetNumber TITAN-Plattform



Die Betreibernetze von heute arbeiten mit einer Vielzahl von Protokollen, wie etwa SS7, SIP, Diameter, ENUM. Daher muss jede in einem Netz integrierte Lösung gegen Robocalls fähig sein, sowohl mit herkömmlichen öffentlichen Festnetzen und terrestrischen mobilen Netzen als auch mit den modernen VoLTE IMS-Telefonnetzen zurechtzukommen. Bei TITAN handelt es sich um eine Multi-Protokoll-Engine, die all diese Protokolle versteht. Dabei nutzt sie FONES Protect, um intelligente Entscheidungen im Hinblick auf Rufbeendigung und Rufziel zu treffen. Erfahren Sie mehr über TITAN unter http://netnumber.com/products/titan/ oder wenden Sie sich an sales@netnumber.com.



"Netzbetreiber sind auf der Suche nach Lösungen, die innovative Dienste ermöglichen", erläuterte Steve Legge, Vice President der Bereiche Unternehmensentwicklung und Produktmanagement von NetNumber . "Wir sind gespannt auf unsere Zusammenarbeit mit First Orion und auf die in dem Markt führenden Kapazitäten, wie etwa das moderne Anrufmanagement, das durch die First-Orion-Lösung für das Herzstück des Betreibernetzes zur Verfügung gestellt wird. Die gemeinsame Lösung von First Orion und NetNumber unterstreicht die Fähigkeiten der TITAN-Plattform bei der Serviceflexibilität sowie die großen Kapazitäten bei der Steuerung der Signalübertragung und Rufweiterleitung, die auf unserer ausbaufähigen und virtualisierten Plattform unterstützt werden."



Über NetNumber



NetNumber, Inc. verfügt über 16 Jahre Erfahrung in der Bereitstellung innovativer Lösungen zur Steuerung der Signalübertragung, die es Betreibern erlauben, die Einführung neuer Dienste über mehrere Generationen von Netzen hinweg zu beschleunigen und gleichzeitig das Kernnetz erheblich zu vereinfachen sowie die Betriebskosten zu reduzieren. Heute sind wir der führende Anbieter von Lösungen für die zentrale Steuerung der Signalübertragung und Rufweiterleitung (Centralized Signaling and Routing Control, CSRC) für die weltweite Kommunikationsbranche. Besuchen Sie www.netnumber.com, um weitere Informationen zu erhalten. Verbinden Sie sich mit uns auf Twitter, LinkedIn, Google+ und Facebook.



Über First Orion



First Orion bietet Lösungen für die Transparenz bei Datenverbindungen und Telefonanrufen über verschieden Plattformen hinweg, Datenlösungen auf Weltklasseniveau, netzintegrierte Anrufsteuerung sowie seine über PrivacyStar laufenden Anwendungslösungen. First Orion Network Enterprise Solutions (FONES) bietet derzeit Lösungen zur Anrufsteuerung, Rufblockierung, Transparenz bei Anrufen und zum Anrufmanagement für Millionen von Mobiltelefonen. Mit seinen Marken-Angeboten und White-Lable-Anwendungen sowie mit seinen netzintegrierten Lösungen hilft First Orion Betreibern von Mobilnetzen dabei, Kunden mit Mobilverträgen vor unerwünschten oder unbekannten Anrufen, wie etwa Scammer, Robocalls und Telefonwerbung, zu schützen. First Orion hat seinen Hauptsitz in Little Rock, Arkansas, und verfügt über Niederlassungen in Seattle, Dallas und London. Besuchen Sie www.FirstOrion.com, um weitere Informationen zu erhalten.



OTS: First Orion newsroom: http://www.presseportal.de/nr/125689 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_125689.rss2



Pressekontakt: NetNumber Kim Gibbons +1 408 398 5223 kgibbons@netnumber.com First Orion Jackie Eicholz +1 831 401 3175 media@firstorion.com