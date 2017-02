Frankfurt - Neben einem Rückgang der US-Weizenernte um 20% erwartet das US-Landwirtschaftsministerium USDA 2017/18 auch für Australien und Russland niedrigere Ernten nach den Rekorden des Vorjahres, so die Analysten von Commerzbank Corporates & Markets.Auch in der Ukraine und in Kanada solle die Produktion sinken. In der EU dagegen dürfte nach dem enttäuschenden Vorjahr ein deutliches Plus zu Buche stehen. Insgesamt rechne das USDA damit, dass 2017/18 erstmals nach vier Rekordjahren die weltweite Weizenproduktion rückläufig sein werde. Dennoch habe der Weizenpreis in Chicago auch gestern nachgegeben. Er habe seit Mitte Februar rund 7% verloren. Offensichtlich hätten die USDA-Prognosen die meisten Marktteilnehmer nicht überrascht. So sei die Tatsache einer auf 100-Jahrestief liegenden US-Winterweizenfläche schon seit Längerem bekannt. Ebenso, dass nach den extrem hohen Erträgen des Vorjahres mit einer Korrektur zu rechnen sei.

