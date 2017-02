IRW-PRESS: Naturally Splendid Enterprises Ltd.: Naturally Splendid ergänzt NATERA® CBD-Linie um weitere Produkte

VANCOUVER (BRITISH COLUMBIA), 28. Februar 2017 - Naturally Splendid Enterprises Ltd. (FRANKFURT: 50N, TSX VENTURE: NSP, OTC: NSPDF) (Naturally Splendid oder NSE) freut sich, die Einführung seiner neuen NATERA® CBD-Produktreihe bekannt zu geben, die in Japan verkauft werden wird. Wie in einer vorangegangenen Pressemitteilung gemeldet, werden im Zuge der Umsetzung des strategischen Marketing-Plans zu gegebener Zeit weitere Länder bekannt gegeben werden.

NATERA® CBD Nanomist Oral Sprays sind ein Abgabesystem zur Verabreichung von Phytocannabinoiden und Kräutern. Die neuen Produkte sind eigene Mischungen, die die Wirkung von ostasiatischen adaptogenen Kräutern und HEMPLEX kombinieren, das über 75 botanische Terpene enthält und mit Phytocannabinoiden (CBD) gemischt wird.

Das Abgabesystem soll eine verbesserte Bioverfügbarkeit und Produkteffizienz von Nahrungsergänzungsmitteln des täglichen Gebrauchs bieten. Jede 30-Milliliter-Sprühflasche bietet die Versorgung für einen ganzen Monat, passt leicht in eine Hand- oder Hosentasche und ist einfach anzuwenden. Die Mundsprays sind in drei Versionen erhältlich: Brain fördert die Scharfsinnigkeit und die Neuroagilität. Calm fördert die Entspannung und mentale Ausgeglichenheit, während Discomfort vorübergehende Beschwerden lindert, indem es Anspannungen löst und die Entspannung fördert.

NATERA® CBD Renew kombiniert die ostasiatische Kräuterheilkunde mit der Cebidiol-Technologie. Diese leistungsstarke Mischung bietet eine wohltuende Aromatherapie und eine kontinuierliche Abgabe beruhigender Inhaltsstoffe mit verzögerter Wirkung, um ein sensorisches Heilmittel bereitzustellen, dass Körper und Geist in Einklang bringt. Dies ist ein idealer Stammzellen- und Phytocannabinoid-Komplex, der dazu beiträgt, die jugendliche Vitalität mit einer strahlender wirkenden Haut wiederherzustellen.

NATERA® CBD Relief ist eine kühlende Creme, die für eine sofortige und beständige Beruhigung sorgt. Dabei werden das mikroverkapselte, verzögert abgegebene Cebidiol, stimulierendes Menthol und acht homöopathische Inhaltsstoffe mit ätherischem Lavendel- und Rosmarinöl kombiniert.

Bei NATERA® CBD Relax kommt die eigene Cebidiol-Technologie zur Anwendung, deren Wirkung verzögert eintritt, um das mikroverkapselte CBD langsam über die Haut abzugeben und somit optimale und lang anhaltende Wirkungen zu erzielen. Diese Mischung bietet eine wohltuende Aromatherapie und eine kontinuierliche Abgabe von CBD, um ein sensorisches Heilmittel bereitzustellen, dass Körper und Geist in Einklang bringt.

NATERA® CBD ENERGY SHOT ist ein leistungsstarker, nahrhafter Energydrink. Es handelt sich um ein Getränk aus gemischten Beeren, wobei das von HEMPLEX bereitgestellte Nano-CBD die Grundlage bildet. Es enthält 240 Milligramm Koffein, ist THC-frei und die Wirkung hält mehrere Stunden an.

NATERA® CBD NIGHT TIME SHOT enthält ebenfalls HEMPLEX und sorgt für ein frischeres Gefühl beim Aufwachen.

Dave Eto, CEO von Naturally Splendid, sagte: Viele Nährstoffe und Phytocannabinoide wie CBD sind schlecht wasserlöslich, was ihre Bioverfügbarkeit im Körper einschränkt. Die Nanotechnologie bricht Substanzen in ihre kleinsten Partikeln herunter, was die Löslichkeit verbessert und es ermöglicht, dass die Nährstoffe an die gewünschte Stelle im Körper gelangen. Die Nanotechnologie ermöglicht es Stoffen, auf neue und leistungsstarke Weise zu wirken und dabei ihre gewöhnliche Eigenschaften zu überschreiten. NATERA® CBD ist eine leistungsstarke und äußerst vielversprechende Produktreihe, wie im Rahmen unserer ersten Prämarketing-Phase bestätigt wurde, und wir gehen davon aus, weitere qualitativ hochwertige Produkte zu unserer CBD-Produktreihe hinzuzufügen, zumal die Kundenbedürfnisse weiter zunehmen werden. Wir freuen uns darauf, in den nächsten Wochen weitere Updates zur Verfügung zu stellen.

Wir laden Sie ein, sich die Vorschau der NATERA® CBD-Produktreihe auf dem YouTube-Kanal von Naturally Splendid anzusehen: https://youtu.be/I4Vl8oOB0f8

Alle CBD- (Cannabinoid)-Produkte werden ausschließlich in Ländern verkauft, in denen der Kauf und Verkauf solcher Produkte gesetzlich zulässig ist.

Naturally Splendid Enterprises Ltd.

Naturally Splendid ist ein facettenreiches Biotechnologieunternehmen, das eine vollkommen neue Generation an bioaktiven, nährstoffreichen Nahrungsmitteln auf pflanzlicher Basis und damit in Zusammenhang stehenden Produkten entwickelt, produziert, kommerzialisiert und lizenziert. Naturally Splendid ist darum bemüht, sein Portfolio an (erteilten und angemeldeten) Patenten sowie geistigen Eigentumsrechten, welche auf die kommerziellen Anwendungen von Industriehanf und nicht psychoaktive Cannabinoid-Wirkstoffverbindungen in einem breiten Anwendungsspektrum fokussiert sind, stetig zu erweitern.

Naturally Splendid verfügt zurzeit über sechs innovative Bereiche: (1) die Hanf-Superfood-Marke Natera®, die derzeit in ganz Nordamerika und Asien vertrieben wird; (2) natürliche Bio-Produkte auf Hanfbasis, die durch Chi Hemp Industries Incorporated (Chii) über das Internet vertrieben werden; (3) die Tierpflegeprodukt-Marke Pawsitive FX®; (4) den Bereich der aktiven Wirkstoffe auf pflanzlicher Basis, einschließlich des zum Patent angemeldeten HempOmega®; (5) die (von POS Bio-Sciences für Naturally Splendid betriebene) über 1 m² große POS / BPC-Anlage ist in der Lage, zahlreichen Kunden bedarfsgerechte Verarbeitungslösungen auf kommerzieller Basis für biologische Materialien, wie funktionelle Nahrungsmittel und natürliche und gesunde Inhaltsstoffe, anzubieten; und (6) Cannabinoid-Nutrazeutika auf Hanfbasis. Dank seiner fortschrittlichen Technologien, seiner Branchenkenntnisse und seiner strategischen Partner ist das Unternehmen in der Lage, kundenorientierte Lösungen mit Augenmerk auf Qualität und Nachhaltigkeit zu entwickeln.

Nähere Informationen erhalten Sie per E-Mail unter info@naturallysplendid.com bzw. telefonisch unter 604-673-9573.

Für das Board of Directors:

Mr. Dave Eto CEO, Director Kontaktdaten: Naturally Splendid Enterprises Ltd.

(NSP - TSX Venture; NSPDF - OTCQB; 50N Frankfurt) #108-19100 Airport Way, Pitt Meadows, BC V3Y 0E2

Büro: +1 (604) 465-0548 Fax: +1 (604) 465-1128 E-Mail: info@naturallysplendid.com Website: www.naturallysplendid.com Zukunftsgerichtete Aussagen Die Informationen in dieser Pressemitteilung enthalten zukunftsgerichtete Aussagen, die auf den Annahmen zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung basieren. Diese Aussagen spiegeln die aktuellen Schätzungen, Ansichten, Absichten und Erwartungen des Managements wider. Sie stellen keine Garantie für zukünftige Leistungen dar. Naturally Splendid weist darauf hin, dass alle zukunftsgerichteten Aussagen naturgemäß unsicher sind und dass die tatsächliche Performance von einer Reihe erheblicher Faktoren beeinträchtigt werden könnte, von denen viele außerhalb des Einflussbereichs von Naturally Splendid liegen, einschließlich der Fähigkeit von Naturally Splendid, mit großen Lebensmittel- und Getränkeunternehmen zu konkurrieren; der erfolgreichen Entwicklung einer Haustierfutter-Produktreihe mit HempOmega durch Canature; der Profitabilität des Verkaufs potenzieller Produkte; des weiteren Verkaufs schaliger Hanfsamen zu bestehenden oder höheren Raten; der Fähigkeit, alle Großaufträge hinsichtlich des Verkaufs von Hanfsamen abzuwickeln; sowie des Risikos, dass potenzielle Anwendungen möglicherweise nicht alle erforderlichen behördlichen oder gesetzlichen Genehmigungen erhalten. Demnach können die tatsächlichen und zukünftigen Ereignisse, Bedingungen und Ergebnisse erheblich von den Schätzungen, Ansichten, Absichten und Erwartungen, die in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden, abweichen. Naturally Splendid ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen öffentlich zu berichtigen, es sei denn, dies wird in den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben.

DIE TSX VENTURE EXCHANGE UND DEREN REGULIERUNGSORGANE (IN DEN STATUTEN DER TSX VENTURE EXCHANGE ALS REGULATION SERVICES PROVIDER BEZEICHNET) ÜBERNEHMEN KEINERLEI VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER GENAUIGKEIT DIESER MELDUNG.

