WASHINGTON (Dow Jones)--Das Wirtschaftswachstum in den USA hat sich im vierten Quartal 2016 etwas deutlicher als erwartet abgeschwächt. Wie das Bureau for Economic Analyses (Bea) in zweiter Veröffentlichung mitteilte, stieg das Bruttoinlandsprodukt (BIP) mit einer aufs Jahr hoch gerechneten Quartalsrate von 1,9 (drittes Quartal: 3,5) Prozent. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten 2,1 Prozent Wachstum prognostiziert, nachdem das Bea in erster Veröffentlichung ebenfalls 1,9 Prozent gemeldet hatte.

Laut Bea stiegen die Konsumausgaben nach aktuellen Berechnungen um 3,0 Prozent, nachdem in erster Veröffentlichung ein Wert von 2,5 Prozent genannt worden war. Dagegen wurden die Schätzungen zu Investitionen und Staatskonsum nach unten revidiert. Die Investitionen legten nur um 1,3 (2,4) Prozent zu und der Staatskonsum um ebenfalls 1,3 (2,6) Prozent. Die von Privaten gehaltenen Lagerbestände, eine sehr schwankungsanfällige Position, trug mit 0,9 Prozentpunkten zum Wachstum bei, der Außenhandel bremste um 1,7 Punkte.

February 28, 2017 08:43 ET (13:43 GMT)

