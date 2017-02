IRW-PRESS: TASCA RESOURCES LTD: Tasca Resources startet in den Handel an der Börse Frankfurt

Tasca Resources startet in den Handel an der Börse Frankfurt

Vancouver, British Columbia, 28. Februar 2017 - Tasca Resources Ltd. (Tasca, TAC oder das Unternehmen) (TSX Venture-Symbol: TAC) (Frankfurt: 3TA) freut sich bekannt zu geben, dass das Notierungsverfahren seiner Stammaktien an der Börse Frankfurt (FWB) erfolgreich abgeschlossen wurde und die Stammaktien ab sofort unter dem Börsenkürzel 3TA im Quotation Board der Börse Frankfurt gehandelt werden. Bankhaus Scheich Wertpapierspezialist AG, ein konzessionierter Wertpapierspezialist an der Börse Frankfurt, wird Tasca in Deutschland als Marktmacher vertreten.

Mit der Notierung seiner Aktien an der Börse Frankfurt erhofft sich Tasca eine breitere Aktionärsbasis in Europa und ein größeres Handelsvolumen für seine Aktien. Gleichzeitig soll es für europäische Investmentfirmen damit einfacher werden, in Tasca zu investieren. Tasca wird seine Primärkotierung an der TSX Venture Exchange beibehalten.

Die Börse Frankfurt ist in Bezug auf den Wertpapierhandel und den Umsatz im Wertpapiergeschäft die drittgrößte organisierte Börsenhandelsplattform der Welt. Nur die Technologiebörse NASDAQ und die New York Stock Exchange sind größer. Mit der elektronischen Handelsplattform der Börse Frankfurt, XETRA, ist diese zum zweitgrößten vollelektronischen Cashmarkt der Welt geworden.

Tasca ist der Meinung, dass das Börsenlisting in Frankfurt für das Unternehmen einen weiteren Schritt in Richtung höhere Liquidität und mehr Marktpräsenz im Sinne seiner Aktionäre bedeutet.

Tasca-CEO Clive Massey erklärt: Die Notierung an der Börse Frankfurt und an der TSX Venture Exchange eröffnet Tasca die Möglichkeit, seine Anlegerbasis deutlich zu vergrößern. Wir halten dies für eine großartige Chance, Tasca und sein Konzessionsgebiet Bleiberg einer interessierten Anlegergemeinde in Europa näherzubringen.

Über Tasca

Tasca Resources Ltd. ist ein in Kanada ansässiges Bergbauunternehmen, das sich auf den Erwerb von Konzessionsgebieten über strategische Joint Ventures und auf die direkte Übernahme von Konzessionsgebieten spezialisiert hat. Tasca hat eine Konzessionsoptionsvereinbarung unterzeichnet, um sich die Option auf den Erwerb des Zink-Blei-Germanium-Fluorit-Projekts Bleiberg in Südösterreich, westlich der Stadt Villach, zu sichern. Das Konzessionsgebiet Bleiberg besteht aus 116 Bergbaulizenzen, die den Grundbuchgemeinden Bad Bleiberg, Nötsch im Gailtal, St. Stefan im Gailtal und Paternion im Südwesten Österreichs zugeteilt sind. Das Konzessionsgebiet Bleiberg besitzt umfangreiche Infrastruktureinrichtungen für den Bergbau, zu denen unter anderem mehr als 1150 Kilometer Tunnelstrecken und 3 Bergbauschächte zählen. Mit einem historischen Fördervolumen von rund 500.000 Tonnen pro Jahr zählte das Konzessionsgebiet zu den 6 größten Germaniumbergbaubetrieben der Welt. Die Mineralisierung besteht aus schichtgebundenem Bleiglanz und Sphalerit und ist in Kalkstein aus dem Trias sowie zwischengelagerte Karbonate eingebunden. Der Sphalerit weist eine durchschnittliche Germaniumkonzentration von 200 ppm und eine Kadmiumkonzentration von 2000 ppm auf. Bei den in der Vergangenheit abgebauten Mineralisierungskörpern handelte es sich um in Schichten angeordnete Zonen, die zwischen einem Meter mächtig und 100 Meter im Durchmesser bis hin zu 100 Metern mächtig und mehrere hundert Meter im Durchmesser waren.

Nähere Informationen zum vorgenannten Konzessionsgebiet sowie weitere betriebliche Daten entnehmen Sie bitte der Webseite des Unternehmens: www.tascaresources.com

FÜR DAS BOARD OF DIRECTORS:

Clive Massey

Clive H. Massey President & CEO Weitere Informationen erhalten Sie über: Tasca Investor Relations Tel: (604) 644-6794--- -- E-Mail: tascaresources@gmail.com Börsensymbole: TSX-V: TAC: FWB: 3TA #830 - 1100 Melville St. PO Box 43 Vancouver, BC V6E 4A6 Tel: (604) 341-6870 | Fax: (604) 395-7068 Webseite: www.tascaresources.com E-Mail: tascaresources@gmail.com

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als zukunftsgerichtete Aussagen gelten könnten. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen und im Allgemeinen, jedoch nicht immer, mit Begriffen wie erwartet, plant, antizipiert, glaubt, schätzt, prognostiziert, potentiell und ähnlichen Ausdrücken dargestellt werden bzw. in denen zum Ausdruck gebracht wird, dass Ereignisse oder Umstände eintreten werden, würden, könnten oder sollten. Obwohl Tasca Resources Ltd. annimmt, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf realistischen Annahmen basieren, lassen solche Aussagen keine Rückschlüsse auf zukünftige Leistungen zu. Die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von jenen der zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Annahmen, Schätzungen und Meinungen der Firmenführung von Tasca Resources Ltd. zum Zeitpunkt der Äußerung dieser Aussagen. Sollten sich die Annahmen, Schätzungen oder Meinungen der Firmenführung bzw. andere Faktoren ändern, ist Tasca Resources Ltd. nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen dem aktuellen Stand anzupassen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=39055 Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=39055&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach: http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA87650 32021

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

ISIN CA8765032021

AXC0183 2017-02-28/15:21