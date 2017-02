Scharfe Bilder, Kollisionsschutz und einfache Bedienung machen Quadrokopter reif für den Massenmarkt. Allerdings: Der erlaubte Luftraum für Drohnen wird bald enger.

Wenn die Bergwacht im bayerischen Furth im Wald auf Vermisstensuche geht, muss sie nicht gleich einen Helikopter losschicken. Stattdessen senden die Lebensretter eine Drohne in die Luft. Anfang des Jahres haben sich die Helfer eine Inspire-2-Drohne des chinesischen Herstellers DJI gekauft.

Der Profi-Quadrokopter hat eine Kamera an Bord, die besonders scharfe Bilder aufzeichnet - und auch in der Dämmerung noch klare Videos liefert. Auf einem Tablet-Computer können die Bergretter in Echtzeit die Aufnahmen des Adlerauges in der Luft verfolgen - und zwischen Bäumen und Gestein nach Verunglückten Ausschau halten.

Dass Drohnen inzwischen auch in brenzligen Situationen zum Einsatz kommen, zeigt, wie ausgereift die Technik ist. Die Inspire-2 (zum Video) etwa fliegt bis zu 94 Kilometer pro Stunde, lässt sich bis zu fünf Kilometer weit weg fliegen und folgt auch von selbst Personen, wenn man diese auf ...

