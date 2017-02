=== 00:30 US/Fed, Rede von St. Louis-Fed-Präsident Bullard (2017 nicht stimmberechtigt im FOMC) bei der George Washington University, Washington *** 02:00 CN/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe sowie Dienstleistungen (CFLP) Februar *** 02:45 CN/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Caixin Februar *** 03:00 US/Präsident Trump, Rede vor beiden Häusern des Kongresses, Washington 06:45 NL/Ahold Delhaize NV, Ergebnis 4Q, Zaandam 07:00 DE/Klöckner & Co SE, Jahresergebnis (11:00 BI-PK in Düsseldorf), Duisburg *** 07:30 DE/Rheinmetall AG, Jahresergebnis, Düsseldorf *** 08:00 DE/Zalando SE, ausführliches Jahresergebnis (09:00 Telefonkonferenz), Berlin *** 08:00 DE/Nordex SE, Telefon-PK zum Jahresergebnis, Hamburg *** 08:00 IT/Eni SpA, Ergebnis 4Q, Rom *** 09:00 DE/Verbraucherpreise Sachsen Februar *** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Februar PROGNOSE: 53,4 zuvor: 53,0 *** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Februar (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 52,3 1. Veröff.: 52,3 zuvor: 53,6 *** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Februar (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 57,0 1. Veröff.: 57,0 zuvor: 56,4 *** 09:55 DE/Arbeitsmarktdaten Februar Arbeitslosenzahl saisonbereinigt PROGNOSE: -7.500 gg Vm zuvor: -26.000 gg Vm Arbeitslosenquote saisonbereinigt PROGNOSE: 5,9% zuvor: 5,9% *** 10:00 DE/Verbraucherpreise Bayern, Brandenburg und Hessen Februar *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Eurozone Februar (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 55,5 1. Veröff.: 55,5 zuvor: 55,2 10:00 IT/BIP 2016 *** 10:30 DE/Verbraucherpreise Nordrhein-Westfalen Februar *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Februar PROGNOSE: 56,0 zuvor: 55,9 *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines Dollar-Swap-Repogeschäfts 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin 11:30 DE/Zuteilung Aufstockung 10-jährige Bundesanleihe über 3 Mrd EUR *** 12:00 PT/BIP 4Q (2. Veröffentlichung) *** 14:00 DE/Verbraucherpreise Februar (vorläufig) PROGNOSE: +0,6% gg Vm/+2,1% gg Vj zuvor: -0,6% gg Vm/+1,9% gg Vj HVPI PROGNOSE: +0,6% gg Vm/+2,1% gg Vj zuvor: -0,8% gg Vm/+1,9% gg Vj *** 14:30 SI/Bundesbank-Präsident Weidmann, Rede bei der Slowenischen Nationalbank, Ljubljana *** 14:30 US/Persönliche Ausgaben und Einkommen Januar Persönliche Ausgaben PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: +0,5% gg Vm Persönliche Einkommen PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: +0,3% gg Vm *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Markit Februar (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 54,5 1. Veröff.: 54,3 zuvor: 55,0 *** 16:00 US/ISM-Index verarbeitendes Gewerbe Februar PROGNOSE: 56,0 Punkte zuvor: 56,0 Punkte *** 16:00 US/Bauausgaben Januar PROGNOSE: +0,6% gg Vm zuvor: -0,2% gg Vm *** 16:00 CA/Bank of Canada (BoC), Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats *** 16:30 US/Rohöllagerbestände (Woche) 18:30 US/Fed, Rede von Dallas-Fed-Präsident Kaplan (2017 stimmberechtigt im FOMC), Dallas *** 20:00 US/Fed, Beige Book *** - DE/Verbraucherpreise Baden-Württemberg Februar *** - DE/Flughafen Berlin Brandenburg GmbH, ao AR-Sitzung, Berlin *** - US/Kfz-Absatz Februar - Feiertagsbedingt bleiben die Börsen in Südkorea geschlossen ===

