CHICAGO (dpa-AFX) - In den USA hat sich das Geschäftsklima in der Region Chicago im Februar überraschend stark aufgehellt. Der entsprechende Index sei von 50,3 Punkten im Vormonat auf 57,4 Punkte gestiegen, teilte die regionale Einkaufsmanagervereinigung am Dienstag in Chicago mit. Das ist der höchste Wert seit Januar 2015. Volkswirte hatten lediglich mit einer Aufhellung auf 53,5 Punkte gerechnet.

Werte über 50 Punkten signalisieren ein Wachstum der wirtschaftlichen Aktivität. Werte darunter signalisieren eine Schrumpfung. Allerdings war der Indikator zuletzt sehr schwankungsanfällig./tos/jsl/mis

AXC0200 2017-02-28/15:57