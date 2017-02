Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Die Pläne von Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) zur Einführung einer Lizenzschranke für Unternehmen stoßen offenbar auf breite Unterstützung im Bundestag - während die Wirtschaft dagegen Sturm läuft. Die Opposition lobte die Neuregelung, mit der die Regierung die steuerliche Abzugsmöglichkeit für Lizenzaufwendungen einschränken und so Gewinnverlagerungen großer Konzerne unterbinden will.

Konkret soll im Einkommensteuergesetz eine Bestimmung eingeführt werden, nach der konzerninterne Aufwendungen für Rechteüberlassungen nicht oder nur teilweise abziehbar sind, wenn die Zahlung beim Empfänger im Ausland nicht oder nur niedrig besteuert wird. Dies ist häufig in Ländern der Fall, in denen Präferenzregelungen in Form so genannter Patent- oder Lizenzboxen gelten.

Die Grünen stellten sich deutlich hinter das Vorhaben. "Das Schließen von Steuerschlupflöchern ist die einfachste und gerechteste Art, die Einnahmesituation des Staates zu verbessern", sagte ihr wirtschaftspolitischer Sprecher Dieter Janecek zu Dow Jones Newswires. "Die Einführung einer Lizenzschranke fordern wir Grünen schon seit Jahren. Lizenzgebühren sollten künftig nur abzugsfähig sein, wenn sie im Ausland angemessen, mit mindestens 15 Prozent, besteuert werden."

Von Steuervermeidung durch Nutzung von Lizenzgebührmodellen profitierten vor allem große, international agierende Konzerne - kleine und mittlere Unternehmen hätten das Nachsehen. Janecek kritisierte allerdings, die Regierung habe zu lange für den Vorschlag gebraucht, und forderte zudem "eine Anzeigepflicht von Steuergestaltung", um weitere Steuerschlupflöcher zu schließen.

Unterstützung erfuhr das Vorhaben auch von den Ländern. Im Finanzausschuss des Bundesrates fand Schäubles vom Kabinett verabschiedeter Gesetzentwurf vergangene Woche eine Mehrheit. "Der Steuertourismus internationaler Großkonzerne muss endlich beendet werden. Wir müssen ihn wortwörtlich in die Schranken weisen", betonte Hessens Finanzminister Thomas Schäfer in einer Mitteilung. Zuvor hatte es bereits aus den Bundesländern die Initiative für eine solche Regelung gegeben.

Ohoven befürchtet Schaden für die Wettbewerbsfähigkeit

Dagegen warnte die Wirtschaft erneut vor einer Umsetzung der neuen Regelung. Die OECD- und G20-Staaten hätten sich bereits in ihrem Beps-Projekt auf eine Abschaffung von Steuervermeidungsmöglichkeiten durch die Verschiebung von Lizenzgewinnen bis 2021 geeinigt, betonte der Präsident des Bundesverbandes mittelständische Wirtschaft (BVMW), Mario Ohoven. "Ein Alleingang Deutschlands schadet der Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft und steht im Widerspruch zum gemeinsamen Beps-Projekt", sagte er Dow Jones Newswires. Zur effektiven Bekämpfung der Steuervermeidung sei eine einheitliche europäische Lösung unverzichtbar.

Das Gesetz, das ab dem 1. Januar 2018 gelten soll, fügt sich in eine Reihe von Maßnahmen ein, die Schäuble auf den Weg gebracht hat, um Konzernen eine Steuerumgehung zu erschweren. Deutschland setzt damit weitere Vereinbarungen aus dem Beps-Projekt der Organisation für wirtschaftliche Entwicklung und Zusammenarbeit (OECD) und der 20 führenden Industrie- und Schwellenländer (G20) zur Bekämpfung des Aushöhlens der steuerlichen Bemessungsgrundlage und der Gewinnverlagerung von Unternehmen ("Base Erosion and Profit Shifting" - Beps) um.

