Nach illegalem Straßenrennen: Lebenslange Haftstrafen wegen Mordes



Lebenslang wegen Mordes: So lautet das Urteil im Berliner Raser-Prozess. Vor einem Jahr lieferten sich die Angeklagten Marvin N. und Hamdi H. ein illegales Straßenrennen auf dem Kurfürstendamm - mit tödlichen Folgen. Das Opfer: der 69-jährige Michael W. Jetzt sollen die jungen Männer wegen Mordes lebenslang ins Gefängnis. Ein Urteil mit Signalwirkung - denn noch nie wurden Raser in Deutschland so hart bestraft. Für Maximilian W., den Sohn des Opfers, ist das ein gerechtes Urteil. "Mir ist ein Stein vom Herzen gefallen - diese Signalwirkung war mir wichtig", so der 34-Jährige nach der Urteilsverkündung. Mit rund 160 Stundenkilometern raste einer der Sportwagenfahrer in den Geländewagen seines Vaters. Der Rentner hatte keine Chance. Immer wieder kommt es in Deutschland zu tödlichen Unfällen durch illegale Straßenrennen. Die Strafen für Raser bisher - eher milde. Das weiß auch Polizeihauptkommissar Rainer Fuchs von der Kölner Polizei. Mit der Projektgruppe "Rennen" gehen er und seine Kollegen seit knapp zwei Jahren gezielt gegen Raser und illegale Straßenrennen vor. Müssen Raser nach diesem Urteil zukünftig mit härteren Strafen rechnen? - Darüber spricht Steffen Hallaschka mit Polizeihauptkommissar Rainer Fuchs. Außerdem im Studio: Maximilian W.



Deutscher Reporter in türkischer Untersuchungshaft: Schwester spricht live bei stern TV



Ilkay Yücel ist entsetzt: Ihr Bruder, der "Welt"-Reporter Deniz Yücel, kommt auf unbestimmte Zeit in türkische Untersuchungshaft. Das entschied am Montagabend ein Haftrichter in Istanbul, nachdem der 43-Jährige zuvor 13 Tage in Polizeigewahrsam festgehalten worden war. Dem Journalisten werden "Propaganda für eine terroristische Vereinigung und Aufwiegelung der Bevölkerung" vorgeworfen. Deutschlandweit löste die Inhaftierung des Journalisten Empörung und Unverständnis aus. Jetzt kämpft die Schwester des Deutsch-Türken für seine Freilassung: "Es ist eine sehr schwierige Situation. Ich hoffe, dass jetzt alle Hebel in Bewegung gesetzt werden, damit mein Bruder schnellstmöglich freikommt", sagt die 42-Jährige. Wie es Deniz Yücel geht und was der Beschluss für das deutsch-türkische Verhältnis bedeutet, darüber spricht Steffen Hallaschka live bei stern TV.



Nichtraucher dank Hypnose: Wie Menschen in Trance ihre Sucht bekämpfen



Endlich Schluss mit dem Rauchen: Um ihr Laster nach mehr als 15 Jahren dauerhaft loszuwerden, hat sich die 26-jährige Elisabeth Wartmann dazu entschlossen, einen Hypnotiseur aufzusuchen. Denn alleine schafft es die Altenpflegerin einfach nicht, ihre Sucht zu bekämpfen. Der letzte Versuch mit dem Rauchen aufzuhören endete im Desaster. "Bis 17 Uhr habe ich durchgehalten, dann war ich so hochexplosiv, dass ich Teller in Richtung meines Freundes geworfen habe. Dann hat er mir meine Zigaretten wiedergegeben und es war vorbei", berichtet Elisabeth Wartmann, die täglich eine Schachtel raucht. "Aber jetzt möchte ich es wirklich schaffen, weil ich mir ein Kind wünsche." Und auch für Esmeralda Sobrino-Sanchez ist die Hypnose die letzte Chance, ihr Leben zu ändern. Die 33-Jährige wiegt 103,5 Kilo bei einer Größe von 1, 62 Meter. "Ich habe schon viele Diäten ausprobiert, aber keine hat den gewünschten Erfolg gebracht." Ob die Hypnose den Frauen am Ende tatsächlich geholfen hat - stern TV hat sie bei ihrer Sitzung begleitet. Über ihre Erfahrungen und wie es möglich ist, durch den Trancezustand die Emotionen von Menschen zu beeinflussen, darüber spricht Steffen Hallaschka live im Studio mit Elisabeth Wartmann, Esmeralda Sobrino-Sanchez und dem Hypnosetherapeuten Harald Krutiak.



Mit einem Taxi nach Paris: stern TV erfüllt krebskranker Bloggerin einen Herzenswunsch



Es war eine Reise, mit der Krebsbloggerin Viola Helms niemals gerechnet hätte: Zwei Tage lang war die 30-Jährige, die seit Jahren auf Facebook über ihre Krebserkrankung schreibt, mit einem amerikanischen Schulbus in Paris unterwegs. Mit dabei: Vier Frauen, die Violas Blog seit Jahren verfolgen - und ohne die es diese Reise vielleicht auch nie gegeben hätte. Denn: Eine von ihnen hatte sich an stern TV gewandt und davon erzählt, wie Viola bei Facebook von dem besonderen Reisewunsch erzählt hatte. Für die Redaktion Grund genug, die Bloggerin, die bereits 2015 zu Gast in der Sendung war, erneut zu besuchen - und sie mit der Reise zu überraschen. "Dass ich das erleben kann und so nette Follower habe, die das ermöglicht haben - das ist einfach schön", sagt Viola Helms. Was die fünf Frauen in Paris alles erlebt haben - die Geschichte einer außergewöhnlichen Reise: Mittwochabend live bei stern TV.



