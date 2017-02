Frankfurt/Main (ots) -



Digital Wallets, künstliche Intelligenz, kontaktloses Bezahlen, Connected Cars, Internet of Things, Virtual Reality und mehr dominieren die Konversationen über Social Media Plattformen



In der fünften Ausgabe der Studie von Mastercard in Zusammenarbeit mit PRIME Research und Synthesio wurden über 3,5 Millionen Konversationen in 188 Ländern ein Jahr lang analysiert. Für die Auswertungen wurden zahlreiche Social Media-Plattformen berücksichtigt, darunter Twitter, Facebook, Instagram und Youtube.



Global nimmt die Nutzung digitaler Portemonnaies, der Digital Wallets, weiter zu. 2016 haben sie daher auch die Diskussionen in Social Media rund um neue Zahlungsmöglichkeiten dominiert. Digital Wallets bestimmten 75 Prozent der Konversationen. Insgesamt zeigten die Konsumenten ein erhöhtes Interesse an den Technologien, die Einkäufe schneller, einfacher und sicherer gestalten. Gegenüber dem Thema Virtual Reality waren die Konsumenten besonders offen, wobei die Vorstellung dahin ging, einen Einkauf nur mit einem einfachen Kopfnicken auszulösen.



"Mit Hilfe von neuen Technologien kann ein bargeldloser Alltag Realität werden", sagt Marcy Cohen, Vice President of Digital Communications bei Mastercard. "Unsere diesjährige Studie zeigt ein großes Interesses an neuen Wegen einzukaufen und zu bezahlen, die noch vor wenigen Jahren weit hergeholt schienen."



Die Tonalität war bei Virtual Reality (92 Prozent), Wearables und der Technologie NFC (jeweils 86 Prozent), Internet of Things und Smart Assistents (jeweils 85 Prozent) besonders positiv, während bei virtuellen Währungen (63 Prozent) und künstlicher Intelligenz (55 Prozent) deutlich niedrigere Werte erreicht wurden. Besonders negativ wurde das Thema Connected Cars (nur 21 Prozent positiv) durch tragische Vorfälle im Bereich autonomen Fahrens diskutiert.



Während bei allen Zukunftsthemen gut die Hälfte der globalen Diskussionen auf Nordamerika entfiel, war zu beobachten, dass zu Wearables (31 Prozent), dem Internet of Things (34 Prozent), Virtual Reality (28 Prozent) und künstlicher Intelligenz (36 Prozent) in Europa ähnlich viel diskutiert wird, aber beim Thema Smart Home (17 Prozent) Europa deutlich zurückfällt. Dafür war Europa mit 43 Prozent führend bei Konversationen zu kontaktlosem Bezahlen.



Aufgeschlossenheit gegenüber neuen Zahlungstechnologien



Die zunehmende Akzeptanz von Digital Wallets im Handel, online und in-App hat mehr als zwei Millionen Social Media-Erwähnungen generiert. 80 Prozent dieser Konversationen in Europa fanden über Twitter statt. Auch in Deutschland dominierten die Themen Wearables, Internet of Things und Virtual Reality die Gespräche. Neben Zahlungsmöglichkeiten freuten sich Konsumenten über die Integration von zusätzlichen Funktionalitäten wie die Hinterlegung von Kundenkarten und die Unterstützung von digitalen Zahlungsmöglichkeiten im öffentlichen Verkehr.



Die Unterstützung durch künstliche Intelligenz und Smart Assistants war 2016 das zweitmeist diskutierte Zahlungsthema. Diese neuen Möglichkeiten stießen auf ein besonders starkes Interesse unter den Konsumenten im vierten Quartal und regten Diskussionen darüber an, wie man in Zukunft mit neuen, "smarteren" Endgeräten einkaufen könne.



- Unterwegs - Wearables führten die Konversationen rund um aufstrebende Zahlungslösungen an, vor allem durch Ankündigungen von Entwicklern und Zahlungsanbietern.



- Smarter Support - Ebenfalls von Interesse waren Smart Assistants, Virtual Reality und künstliche Intelligenz. In Europa wurde unter anderem über die Zahlungsmöglichkeiten via Smart Assistants wie Siri diskutiert.



- Endgeräte verbinden - Das "Internet of Things" war zudem ein heiß diskutiertes Thema mit der Entwicklung des "Internet of Things" zu einem "Internet of Payments", wobei Zahlungen von jedem verbundenen Endgerät aus getätigt werden können.



Ruhe und Sicherheit heute und morgen



Innerhalb ihrer Konversationen haben die Konsumenten klar gemacht, dass der Erfolg neuer Technologien und Zahlungsmöglichkeiten von deren Plus an Sicherheit abhängt. Fast die Hälfte der Konsumenten (43 Prozent) zeigte ein Interesse an Biometrie und anderen Formen der Authentifizierung für erhöhte Sicherheit, um Betrug zu verhindern und um traditionelle Passwörter zu ersetzen. Deutsche Verbraucher legten im europäischen Vergleich dabei den höchsten Wert auf das Thema Sicherheit, gefolgt von Großbritannien.



- Mit einem Fingerabdruck - Besonders interessierten mit 51 Prozent neue Entwicklungen in der Gesichtserkennung und die Identifikation via Fingerabdruck. Die Konversationen auf den Social Media Plattformen rund um diese neuen Authentifizierungsmöglichkeiten waren überaus positiv.



- Sag "cheese" - Konversationen rund um Gesichtserkennung drehten sich vor allem um die Mastercard Identity Check Mobile App, Googles Hands Fee App und ein Snapchat-Patent, welches eine Zahlungsplattform mit real-time Services mit der App verbindet.



- Passwörter waren gestern - Konsumenten in Europa (49 Prozent) beschwerten sich über die Eingabe, das Vergessen und das Wiederherstellen von Passwörtern und zeigten großes Interesse daran, Passwörter abzuschaffen und durch bessere Authentifizierungsmöglichkeiten zu ersetzen.



