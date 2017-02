Hannover (ots) - Die Blomberg Klinik GmbH aus Bad Laer erreichte beim Great-Place-to-Work-Wettbewerb "Beste Arbeitgeber in Niedersachsen-Bremen 2017" den zweiten Platz. Damit wurde die besonders vertrauensvolle Unternehmenskultur ausgezeichnet, über die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Unternehmens in anonymen Befragungen berichtet hatten. Karsten Neumann, der niedersächsische Landesvorsitzende des Bundesverbandes privater Anbieter sozialer Dienste e. V. (bpa), freut sich über die Würdigung eines der 1.200 niedersächsischen bpa-Mitgliedsunternehmen: "Die Betreiber von privaten Pflegediensten und Pflegeheimen sorgen mit unternehmerischer Weitsicht für gute und dauerhafte Arbeitsbedingungen. Wer als Betreiber für eine Pflegeeinrichtung persönlich verantwortlich ist, kümmert sich um seine Beschäftigten, auch weil sie die Grundlage seines unternehmerischen Erfolges sind", erläutert Neumann.



Diese positive Realität müsse auch endlich in den Köpfen der verantwortlichen Politiker in Niedersachsen ankommen, fordert der Leiter der bpa-Landesgeschäftsstelle Henning Steinhoff angesichts der aktuellen Auszeichnung: "Wer in der Öffentlichkeit ständig über angeblich schlechte Arbeitsbedingungen spricht und die Pflegeunternehmen unter Generalverdacht stellt, redet den Fachkräftemangel geradezu herbei und hilft so weder dieser wichtigen Branche noch den Pflegebedürftigen."



Der Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e. V. (bpa) bildet mit mehr als 9.500 aktiven Mitgliedseinrichtungen (davon fast 1.200 in Niedersachsen) die größte Interessenvertretung privater Anbieter sozialer Dienstleistungen in Deutschland. Einrichtungen der ambulanten und (teil-)stationären Pflege, der Behindertenhilfe und der Kinder- und Jugendhilfe in privater Trägerschaft sind im bpa organisiert. Die Mitglieder des bpa tragen die Verantwortung für rund 290.000 Arbeitsplätze und circa 22.000 Ausbildungsplätze (siehe www.youngpropflege.de oder auch www.facebook.com/Youngpropflege). Das investierte Kapital liegt bei etwa 23 Milliarden Euro.



