Hagen (ots) - Fischland-Darß-Zingst und die Route Oberstdorf - Meran, Kroatien, El Hierro, Costa Rica. Das sind die Top fünf der nachhaltigsten Reiseziele für Aktivurlauber.



Wandern, Trekken und Radeln "von Natur aus" nachhaltig



Für Wikinger Reisen, WWF-Partner, ist jedes Jahr ein Jahr des nachhaltigen Tourismus - nicht nur 2017. Kleine Wander-, Trekking- und Radgruppen sind "von Natur aus" ökologisch sinnvoll unterwegs. Nah, fern, sportlich oder locker.



Allgäu: Alpenüberquerung von Oberstdorf nach Meran



Trekker erobern die Route Oberstdorf - Meran. Sie überqueren die Alpen, meistern vier Pässe und genießen Panorama-Etappen: an Mädelejoch und Steinjöchle, an Venetkamm und Braunschweiger Hütte. Nachhaltig, aber komfortabel: Das Naturerlebnis in Allgäu, Ötztal und Südtirol bietet Gepäcktransport, Hotel- oder Gasthof-Übernachtungen.



Fischland: auf Tuchfühlung mit Natur, Geschichte und Alltag



Auf Fischland-Darß-Zingst und rund um Warnemünde erfahren Aktivurlauber den Nationalpark Boddenlandschaft - auf Tuchfühlung mit Natur, Geschichte und Alltag. Standort ist ein Wellness-Hotel in Küstennähe.



El Hierro: UNESCO-Biosphärenreservat und Geopark



El Hierro ist UNESCO-Biosphärenreservat und Geopark. Das Eiland punktet mit weitgehend intakter Natur. Wanderer und Trekker entdecken die Insel auf traditionellen Verbindungswegen.



Kroatien: WWF-Programm zu Fuß, per Rad und Seekajak



Auch die kroatischen National- bzw. Naturparks Kornat und Telascica empfehlen sich für nachhaltigen Aktivurlaub. Wikinger Reisen hat ein Programm mit dem WWF entwickelt - mit Wanderungen, per Rad und Seekajak. Teilnehmer bekommen Einblick ins empfindliche Ökosystem und die schützenswerte Wasserwelt.



Costa Rica: Ökoparadies mit 350.000 Tierarten



Costa Rica ist zertifiziert für nachhaltige Tourismuspolitik, von Schutzzonen profitieren Natur und Bewohner. Die "reiche Küste" will ein Paradies für den Ökotourismus bleiben: mit über 100 Vulkanen, 350.000 Tierarten und einsamen Stränden. Eine neue Wikinger-Reise bringt Natur- und Tierfans in acht Nationalparks und Reservate.



OTS: Wikinger Reisen GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/15781 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_15781.rss2



Pressekontakt: Wikinger Reisen, Pressestelle Eva Machill-Linnenberg, mali pr +49 2331-46 30 78 wikinger@mali-pr.de