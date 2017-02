Von Manuel Priego Thimmel

FRANKFURT (Dow Jones)--Stillstand herrscht auch am Dienstagnachmittag an Europas Börsen. Die Anleger schauen gebannt nach Washington, wo am Abend (Ortszeit) US-Präsident Donald Trump vor dem Kongress endlich die lang ersehnten Details zu Steuerkürzungen und Konjunkturprogrammen nennen soll. "Alle Augen scheinen auf Trumps erste Rede vor dem Kongress gerichtet zu sein", sagt Emily Nicol von Daiwa Capital Markets. Sollte Trump die Märkte enttäuschen, sei die Gefahr einer Korrektur groß, heißt es im Handel.

Der DAX verliert 0,1 Prozent auf 11.806 Punkte, für den Euro-Stoxx-50 geht es 0,1 Prozent auf 3.313 nach oben. Die etwas unter den Erwartungen ausgefallene Zweitlesung des US-BIP für das vierte Quartal bewegt nicht. Am Devisenmarkt tut sich ebenfalls wenig, der Euro handelt zum US-Dollar in einer engen Spanne zwischen 1,0570 und 1,06 Dollar. Der Yen wertet zu Dollar und Euro leicht ab. An den Rohstoffmärkten ist vor der Rede des US-Präsidenten ebenfalls kaum Bewegung auszumachen. Am Euro-Rentenmarkt ziehen Bundesanleihen leicht an.

Rüstungswerte profitieren von Trumps Militärplänen

Vor der Trump-Rede geht es für Rüstungsaktien schon kräftig nach oben. Trump hat bereits wissen lassen, dass die Verteidigungsausgaben kräftig steigen sollen - die Rede ist von rund 54 Milliarden Dollar zusätzlich. In London steigen Cobham um 3,1 Prozent und BAE Systems um 1,1 Prozent. In Paris gewinnen Thales, die zudem Quartalszahlen vorgelegt haben, um 2,7 und Safran um 1,6 Prozent. Airbus, Rheinmetall und MTU Aero sind ebenfalls gesucht.

Um 12,4 Prozent geht es mit dem Titel des britischen Luftfahrt- und Rüstungszulieferers Meggitt nach oben. Trotz eines leichten Gewinnrückgangs im Gesamtjahr 2016 gab der Airbus- und Boeing-Zulieferer einen zuversichtlichen Ausblick. Er erwartet ein organisches Umsatzwachstum von 2 bis 4 Prozent. Dies sorgt nach einer jahrelangen Durststrecke mit Produktionsproblemen für Erleichterung.

Margenprognose lastet auf Salzgitter

Erste Group geben nach leicht enttäuschenden Geschäftszahlen um 0,3 Prozent nach. Die Kursmusik spielt in der zweiten Reihe: Unter Druck stehen die Aktien von Salzgitter, sie büßen 2,7 Prozent ein. Der Flachstahl- und Röhrenhersteller hat mit der Prognose für die Gewinnmarge im laufenden Jahr enttäuscht, wie Händler sagen. Das lässt auch Thyssenkrupp um 1 Prozent nachgeben.

Nach anfänglichen Kursgewinnen geben Aktien von Hochtief in der Zwischenzeit um 0,3 Prozent nach. Analystin Martina Steinbach von der DZ Bank hält die Aktie schlicht für überbewertet: "Hochtief handelt aktuell mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 24,2, was einer Prämie von 56 Prozent gegenüber den Wettbewerbern entspricht." Angesichts der Profitabilität des Unternehmens, die deutlich unter der der Vergleichsgruppe liege, hält die Analystin diese Prämie für nicht gerechtfertigt.

K+S gewinnen 1,7 Prozent nach günstigen Branchenaussagen des Mitbewerbers Potash. Nach den Kursverlusten des Vortages in Reaktion auf das wahrscheinliche Scheitern der Fusion mit der Londoner Börse notieren Deutsche Börse am Dienstag unverändert. Nach Einschätzung der Analysten von Oddo Seydler kann die Börse auch ohne eine Fusion mit der LSE gut leben.

Trotz einer Abstufung durch die Citigroup steigen Nordex um 5 Prozent. Die Aktie des Herstellers von Windkraftanlagen ist zuletzt eingebrochen. Eine Abstufung auf "Underperform" durch den Broker Jefferies drückt Rhön-Klinikum um 1,3 Prozent nach unten.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.315,30 0,18 6,00 0,75 Stoxx-50 3.066,21 0,06 1,92 1,85 DAX 11.826,57 0,03 3,90 3,01 MDAX 23.381,93 0,08 19,30 5,38 TecDAX 1.901,34 0,25 4,68 4,95 SDAX 9.979,92 0,16 15,57 4,84 FTSE 7.259,07 0,08 6,07 1,63 CAC 4.851,80 0,14 6,62 -0,22 Bund-Future 166,17% 0,25 1,24 DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8.15 Uhr Mo, 18.02 Uhr % YTD EUR/USD 1,0604 +0,06% 1,0598 1,0625 +0,8% EUR/JPY 118,8271 -0,27% 119,1456 118,98 -3,3% EUR/CHF 1,0649 -0,19% 1,0669 1,0680 -0,6% EUR/GBP 0,8526 -0,01% 0,8527 1,1740 +0,0% USD/JPY 112,03 -0,35% 112,42 112,00 -4,2% GBP/USD 1,2435 +0,05% 1,2429 1,2474 +0,8% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 53,50 54,05 -1,0% -0,55 -3,5% Brent/ICE 55,52 55,93 -0,7% -0,41 -3,3% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.256,24 1.253,04 +0,3% +3,21 +9,1% Silber (Spot) 18,38 18,17 +1,1% +0,21 +15,4% Platin (Spot) 1.031,55 1.030,00 +0,2% +1,55 +14,2% Kupfer-Future 2,68 2,69 -0,3% -0,01 +6,9% ===

