Martin Schulz kommt an der Debatte um den in der Türkei verhafteten Journalisten Deniz Yücel nicht herum. In einem Interview dringt er auf die Freilassung des "Welt"-Korrespondenten. Die Inhaftierung sei nicht akzeptabel.

SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz fordert von den türkischen Behörden die sofortige Freilassung des "Welt"-Korrespondenten Deniz Yücel. "Deniz Yücel muss freigelassen werden - genauso wie all die anderen mit fadenscheinigen Begründungen festgenommenen Journalisten", ...

Den vollständigen Artikel lesen ...