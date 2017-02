Der US-Leitindex Dow Jones startete am Dienstag etwas schwächer in den Handel. Unter den Einzelwerten stand die Aktie des Einzelhandelskonzerns Target im Fokus, die kräftig abrutschte.

Vor dem Kongress-Auftritt von US-Präsident Donald Trump ist die Wall Street am Dienstag etwas schwächer in den Handel gestartet. Die Investoren knüpften hohe Erwartungen an Trumps erste Ansprache vor beiden Parlamentskammern. Es wurde damit gerechnet, dass er sich zu seinen Steuerplänen, den Verteidigungsausgaben und der angekündigten Reform des Gesundheitssystems äußern könnte. "Wenn er heute Abend nur sehr wenige Details liefert, dann wird uns nach den jüngsten Kursgewinnen vielleicht etwas Wind aus den Segeln genommen", sagte Anlagestratege Erik Wytenus von JP Morgan Private Bank.

Der Dow-Jones-Index der Standardwerte notierte zunächst rund 0,1 Prozent schwächer. Der breiter gefasste S&P-500 ...

