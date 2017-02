Frankfurt - Während die Narren das Ruder in weiten Teilen Deutschlands übernommen haben, geht es im Handel mit Exchange Traded Funds eher nüchtern zu, so die Deutsche Börse AG.Händler würden von einem ausgeglichenen Verhältnis zwischen Verkäufen und Käufen berichten. "Anleger scheinen unentschlossen hinsichtlich der weiteren Entwicklung an den Aktienmärkten", beschreibe Oliver Kilian von der UniCredit.

Den vollständigen Artikel lesen ...