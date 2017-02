New York - Vor der anstehenden Rede des US-Präsidenten Donald Trump vor dem Kongress herrscht am New Yorker Aktienmarkt am Dienstag Zurückhaltung. Selbst durchweg besser als erwartet ausgefallene US-Konjunkturdaten lockten die Anleger nicht aus ihrer Deckung.

Der Leitindex Dow Jones Industrial notierte eine Dreiviertelstunde nach dem Börsenstart mit minus 0,02 Prozent auf 20 833,57 Punkten ...

