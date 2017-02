München (ots) - "Wenn Journalisten wie Staatsfeinde behandelt werden, können wir nicht schweigen. Der 'Welt'-Korrespondent Deniz Yücel wurde nach 13 Tagen im Polizeigewahrsam nun in Untersuchungshaft genommen. Sein Fall steht auch für das Schicksal vieler türkischer Kolleginnen und Kollegen. Eine freie Berichterstattung über die Türkei wird so unmöglich gemacht. Wir protestieren auf das Schärfste gegen diesen Umgang mit der freien Presse."



