Nasdaq-100 - Schon wieder amAllzeithoch

André Rain,

Godmode-Trader.de

Hallo am Nachmittag,

noch am Freitag sah es so aus, als ob eine Zwischenkorrektur starten würde, doch wurde der Nasdaq-100® Index zum Ende der Handelswoche wieder nach oben gezogen. Auch gestern setzten sich nach etwas schwächerem Handelsstart die Bullen durch, der Index kletterte in moderatem Tempo bis fast ans Allzeithoch. Die Bullen scheinen sich noch nicht geschlagen zu geben, das Chartbild hat weiterhin eher bullischen Charakter.

Ein neuer Angriff auf die Hochs wäre möglich, ebenso ein Ausbruch nach oben. Doch auch die Variante einer weiteren Korrekturwelle ist noch nicht vom Tisch - aus Sicht der Wahrscheinlichkeitsverteilung sehen wir momentan eine unklare Situation. Mit einem Ausbruch über das aktuelle Allzeithoch bei 5.359 Punkten könnte eine weitere Rallyphase in Richtung 5.415 und ggf. 5.470 Punkte folgen. Auf der anderen Seite findet der Index bei 5.320 heute Unterstützung, erst ein Bruch des dort gelegenen Aufwärtstrends würde eine weitere Korrekturwelle mit Abgaben bis 5.288 möglich machen. Unterhalb von 5.285 kann es zu einem deutlicheren Kursrutsch kommen.

Nasdaq-100® in Punkten im Stundenchart: 1 Kerze = 1 Stunde (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 25.01.2017 - 27.02.2017. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

Nasdaq-100® in Punkten im Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.02.2012 - 01.02.2017. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

Investmentmöglichkeiten

Turbo Bull auf NASDAQ-100® Index für eine Spekulation auf einen Anstieg des Index

Basiswert WKN Briefkurs/EUR Basispreis/Knock-Out in Pkt. Hebel Finaler Bewertungstag NASDAQ-100® Index HU8P3X 4,74 4.850 10,65 30.06.2017 NASDAQ-100® Index HU76ZG 2,62 5.075 19,35 30.06.2017

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 28.02.2017; 15:20 Uhr

Turbo Bear auf NASDAQ-100® Index für eine Spekulation auf einen Kursverlust des Index

Basiswert WKN Briefkurs/EUR Basispreis/Knock-Out in Pkt. Hebel Finaler Bewertungstag NASDAQ-100® Index HU706Z 4,53 5.825 11,15 30.06.2017 NASDAQ-100® Index HU8P7N 2,66 5.625 19,13 30.06.2017

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 28.02.2017; 15:22 Uhr

