Der Analyst Christopher Rolland von Susquehanna hat neulich eine knappe Analyse rausgehauen, dass Intel (WKN:855681) in nächster Zeit mehr Chips an Apple (WKN:865985) für das iPhone ausliefern könnte, was dann Qualcomm (WKN:883121) zu Lasten fiele.



Kurze Hintergrundinfo: Derzeit lässt sich Apple für das iPhone 7 und iPhone 7 Plus von Qualcomm wie auch von Intel beliefern. Rolland schätzt, dass Qualcomm zwischen 50 und 70 % der Lieferungen für sich beansprucht, was einen Rest von 30 bis 50 % für Intel bedeutet.



Der Analyst weist darauf hin, dass Intel jüngst angekündigt hat, dass das XMM 7560 Modem den CDMA Wireless Standard unterstützt, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...