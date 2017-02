Der Euro ist heute, Dienstag, am Nachmittag auf seine Tageshöchststände über der Marke von 1,06 Dollar geklettert. Gegen 16 Uhr notierte die Gemeinschaftswährung bei 1,0616 Dollar, nach 1,0586 Dollar in der Früh.Somit trotzte der Euro einigen aktuellen US-Konjunkturdaten, die besser als erwartet ausgefallen waren. So stand ...

