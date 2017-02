Berlin - Der "Welt"-Korrespondent Deniz Yücel ist der erste deutsche Journalist in der Türkei, der seit der Übernahme der Regierung durch die islamisch-konservative AK-Partei von Recep Tayyip Erdogan 2002 in Untersuchungshaft muss, so die CDU/CSU-Bundestagsfraktion in einer aktuellen Pressemitteilung.

Den vollständigen Artikel lesen ...