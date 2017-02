Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Jena (pts035/28.02.2017/16:35) - Der europäische Security-Software-Hersteller ESET hat eine große strategische Neuorientierung angekündigt, um das Wachstum künftig noch stärker anzukurbeln. Für die Kernbereiche Business, Technology und Operations wurden drei neue Führungskräfte ernannt. Die Änderungen im Management des Unternehmens sollen dazu beitragen, ESET weltweit als Top-IT-Security-Anbieter zu etablieren und den Status als Pionier und Experte in der Branche weiter zu stärken. Alle Ernennungen treten mit sofortiger Wirkung in Kraft. "In 30 Jahren hat sich ESET innerhalb der IT-Branche zu einem der führenden Anbieter von Anti-Malware und Endpoint-Security-Lösungen entwickelt, der täglich mehr als 100 Millionen Nutzer und deren Daten schützt - ob geschäftlich oder privat", erklärt Richard Marko, CEO bei ESET, bei der Ernennung der neuen Führungskräfte. "Die herausforderndsten Bereiche unseres Unternehmen in die Hände von Leuten zu geben, die schon unzählige Stunden investiert haben, um ESET zu einem mehrfach ausgezeichneten IT-Security-Anbieter zu machen, wird uns bei der weiteren Entwicklung von einzigartigen proaktiven Schutztechnologien helfen." Chief Operations Officer (COO) ist ab sofort Palo Luka, der zuvor sechs Jahre lang die Technologie-Abteilung leitete und auf über 20 Jahre Erfahrung in der Sicherheitsbranche zurückgreifen kann. Neben dem Bereich Operations wird Luka auch für strategische Investitionen verantwortlich sein. "Wir haben immer auf Nachhaltigkeit gesetzt und viele unserer Umsätze in die Entwicklung eines starken Unternehmens investiert. Aus diesem Grund ist ESET zu einem wichtigen Akteur innerhalb der Sicherheitsbranche geworden, der viel Anerkennung für seine Leistungen in der Forschung und Entwicklung erntet", sagt Palo Luka. "Jetzt sind wir bereit, noch mehr in unsere Zukunft zu investieren." Seine Karriere hindurch hat Luka immer wieder den Erfolg des Unternehmens in seinem Kerngeschäft betreuen dürfen: Die Entwicklung der mehrfach ausgezeichneten ESET-Sicherheitslösungen. Er ist zudem einer der Köpfe hinter der Idee der ESET Research Center. Juraj Malcho, der sechs Jahre lang die Research Aktivitäten des Unternehmens leitete, wird nun zum Chief Technology Officer (CTO). In seiner neuen Position wird er sich darauf konzentrieren, weitere Forschungs- und Entwicklungszentren auf der ganzen Welt aufzubauen sowie die Entwicklung und Qualität der ESET-Produkte und -Services zum Schutz vor Cyberbedrohungen voranzutreiben. Zu seinen Aufgaben zählt zudem die Stärkung der Kooperation mit Universitäten und Hochschulen. Der neue CTO und sein Team konnten bereits mit einem Erfolg ins Jahr 2017 starten - sowohl in Kanada als auch in Rumänien wurde ein neues Forschungs- und Entwicklungszentrum eröffnet. Ignacio Sbampato, seit sechs Jahren Chief Sales and Marketing Officer, wird nun die Position als Chief Business Officer (CBO) übernehmen. Zu seinem Verantwortungsbereich gehören Vertrieb, Marketing, Geschäftsentwicklung und Kundenbetreuung auf globaler Ebene. In dieser Funktion kommt ihm eine zentrale Rolle bei den Plänen des Unternehmens zu, sich von der Top 5 der Endpoint-Security-Anbieter in die Top 3 am Markt vorzuarbeiten. Der neue CBO wird den Marktanteil in weniger starken Märkten steigern und sich auf den Ausbau der Kundenbasis in den Bereichen Enterprise und MSP konzentrieren. Als neuer Leiter der Teams aus Vertrieb, Marketing und Kundenbetreuung wird Sbampato zudem darauf hinwirken, den Nutzern das beste Kundenerlebnis am Markt zu bieten. ESETs Partner werden die besten Voraussetzungen haben, ihre Geschäfte weiter auszubauen und Heimanwender sowie Unternehmenskunden werden weiterhin eine sichere digitale Welt erleben, ohne sich Gedanken über Bedrohungen machen zu müssen. Für weitere Informationen über ESET besuchen Sie http://www.eset.de oder schauen Sie am ESET-Stand auf dem Mobile World Congress in Barcelona vorbei - Halle 5 Stand B05. Hier erfahren Sie alle News rund um Themen wie ESET Threat Intelligence, Android Ransomware und Datenschutz. Folgen Sie ESET: https://www.ESET.de http://www.welivesecurity.de https://twitter.com/ESET_de https://www.facebook.com/ESET.DACH Über ESET ESET ist ein europäisches Unternehmen mit Hauptsitz in Bratislava (Slowakei). Seit 1987 entwickelt ESET preisgekrönte Sicherheits-Software, die bereits über 100 Millionen Benutzern hilft, sichere Technologien zu genießen. Das breite Portfolio an Sicherheitsprodukten deckt alle gängigen Plattformen ab und bietet Unternehmen und Verbrauchern weltweit die perfekte Balance zwischen Leistung und proaktivem Schutz. Das Unternehmen verfügt über ein globales Vertriebsnetz in über 180 Ländern und Niederlassungen in Jena, San Diego, Singapur und Buenos Aires. Für weitere Informationen besuchen Sie http://www.eset.de oder folgen uns auf LinkedIn, Facebook und Twitter. (Ende) Aussender: ESET Deutschland GmbH Ansprechpartner: Michael Klatte Tel.: +49 364 13114 257 E-Mail: michael.klatte@eset.de Website: www.eset.de Quelle: http://www.pressetext.com/news/20170228035

