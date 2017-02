DENVER, CO--(Marketwired - 28. Februar 2017) - Scrum Alliance ® hat kürzlich bekanntgegeben, dass Shannon Carter, EdD, in der neuen Funktion des Vice President of Education zur Organisation hinzustoßen wird. Scrum Alliance ist die größte Berufsmitgliedschafts- und Zertifizierungsorganisation in der Agile-Gemeinschaft.

"Scrum Alliance wächst und entwickelt seine branchenführenden Zertifizierungs- und Ausbildungsprogramme immer weiter, und Shannon bringt dabei wertvolle Erfahrungen im Verbandsmanagement und der Zertifizierung mit", erklärte Lisa Hershman, Interim-CEO der Scrum Alliance. "Sie ist begeistert von unserer Vision für die Transformation der Arbeitswelt und wird eine maßgebliche Rolle dabei spielen, unsere Mitglieder die Agile-Laufbahn hindurch zu unterstützen."

Ehe Sie zu Scrum Alliance kam, war Carter Chief Executive Officer des Competency & Credentialing Institute, dem Branchenführer für Zertifizierung, Befähigungsbewertung und kompetenzbasiertes Lernen für mehr als 40.000 Fachkräfte aus der Chirurgie, die sich einer lebenslangen Weiterbildung verschrieben haben. Darüber hinaus war sie in verschiedenen Führungspositionen für die American Association of Critical-Care Nurses tätig.

Carter arbeitet als Referentin, Autorin und Unternehmensberaterin für Produktentwicklung, Führung und Strategie, um Ziele in den Bereichen Ausbildung und Qualifikationsprüfung zu unterstützen. Ihre letzte Veröffentlichung erschien 2016 in der Dezemberausgabe des Institute for Certification Excellence Digest und befasst sich mit der Trennung von Zertifizierung und Ausbildung.

"Die Vision von Scrum Alliance zur Transformation der Arbeitswelt war für mich sehr attraktiv und ich kann es kaum erwarten, mich an ihrer Arbeit in dieser Zeit des immensen Wachstums und großer Innovationen in der Art und Weise zu beteiligen, wie die Agile-Gemeinschaft die Ausbildung betrachtet", sagte Carter. "Zertifizierung und Weiterbildung werden immer wichtigere Elemente des beruflichen Werdegangs und ich freue mich darauf, mit unserem wunderbaren Team bei Scrum Alliance zu arbeiten, unseren engagierten Ausbildern und Betreuern, sowie mit der starken und wachsenden Mitgliedergemeinschaft, und diesen Weg zusammen zu beschreiten."

Carter ist ein Certified Association Executive (CAE, etwa: akkreditierter Verbandsvorstand) und war Vorstandsmitglied der American Society of Association Executives (ASAE) sowie des American Society of Training Development Certification Institute (ASTD-CI). Derzeit sitzt sie im Vorstand des Institute for Credentialing Excellence (ICE) und der CAE Commission.

Sie hält einen Bachelor in Kommunikationswissenschaften der University of Southern California, einen Master in Organisationsentwicklung der University of San Francisco und einen Doktortitel in Organisatorischer Leitung der Northeastern University.

Über Scrum Alliance

Scrum Alliance ® wurde 2001 gegründet und ist die größte, etablierteste und einflussreichste Berufsmitgliedschafts- und Zertifizierungsorganisation in der Agile-Gemeinschaft. Scrum Alliance ist ein gemeinnütziger Verein mit mehr als 500.000 zertifizierten Mitgliedern weltweit. Seine Vision ist es, "die Welt der Arbeit zu verwandeln", wobei es die Mission verfolgt, Einzelpersonen, Führungskräfte und Organisationen mit Methoden, Prinzipien und Werten zu leiten und zu inspirieren, um Arbeitsplätze zu schaffen, die von Freude, Wohlstand und Zukunftsfähigkeit geprägt sind. Weitere Informationen erhalten Sie auf scrumalliance.org.

