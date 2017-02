Die Softship AG (ISIN: DE0005758304) wird die Dividende reduzieren. So sollen für das Geschäftsjahr 2016 0,04 Euro an Aktionäre ausgeschüttet werden. Gegenüber dem Vorjahr (0,15 Euro) ist dies eine Kürzung um knapp 75 Prozent. Auf Basis des aktuellen Börsenkurses von 7,00 Euro entspricht dies einer derzeitigen Dividendenrendite von 0,57 Prozent. Die Hauptversammlung findet am 11. Mai 2017 in Hamburg statt. ...

