Über 9 Millionen Menschen waren in den letzten 12 Monaten beim AnwaltJuraforum.de hat in Zusammenarbeit mit dem MarktforschungsinstitutInnofact AG eine repräsentative Studie zu den Rechtsproblemen derdeutschen Bevölkerung durchgeführt.Immerhin 42 Prozent der 18- bis 69-Jährigen gaben dabei an, dass sie inden letzten 12 Monaten ein Rechtsproblem hatten. Auf die Frage "Hatten Siein den letzten 12 Monaten ein konkretes Rechtsproblem, das Sie lösenmussten?" antworteten 45 Prozent der Männer und 39 Prozent der Frauen mit"ja".Rechtsgebiete mit den häufigsten juristischen Problemen in DeutschlandBei den Rechtsgebieten, aus den die meisten juristischen Problemeerwachsen, kam die Studie zu folgenden Ergebnissen:Im Arbeitsrecht haben die Menschen am häufigsten juristische Probleme (7Prozent), dicht gefolgt von Miet- und Wohnungseigentumsrecht (6 Prozent),Familienrecht (6 Prozent) und Zivil-/Vertragsrecht (5 Prozent). Jeweils 4Prozent hatten juristische Probleme im Sozialrecht, Verkehrs- undErbrecht, weitere jeweils 3 Prozent auf Internet-, Steuer- und Bau-/Immobilienrecht.So lösen Betroffene ihre RechtsproblemeRechtsprobleme können also aus völlig unterschiedlichen Gründen entstehen.Um die aufgetretenen Schwierigkeiten anzugehen, gibt es vieleMöglichkeiten. Daher war es den Auftraggebern der Studie wichtig zuerfahren, auf welche Weise die Deutschen versuchen, ihre juristischenProbleme am ehesten versuchen in den Griff zu bekommen.Wie die Studie ergab, setzen sich die Lösungsansätze der Betroffenenfolgendermaßen zusammen: 46 Prozent suchten zunächst im Internet nachInformationen zu ihrem speziellen Rechtsproblem (z.B. bei Google); 41Prozent schalteten deshalb einen Anwalt ein (in der Zielgruppe 18 bis 69Jahre entspricht dies hochgerechnet über 9 Millionen Menschen), 22 Prozentgaben an, sich von Freunden helfen zu lassen und 19 Prozent suchten aufden Webseiten von Rechtsanwälten oder Anwaltskanzleien nach passendenInformationen, 14 Prozent besuchten juristische Online-Fachportale.Weitere Möglichkeiten zur Hilfe bei Rechtsproblemen boten sich für 9Prozent der Befragten bei einer Beratungsstelle (Lohnsteuerhilfeverein,Gewerkschaft, Verbraucherzentrale). 9 Prozent stellten ihre spezielleFrage bei einem Online-Forum ein und 6 Prozent schalteten ihrenSteuerberater ein.Über die Studie:JuraForum.de hat das Marktforschungsinstitut Innofact AG beauftragt einerepräsentative Befragung zum Thema ?Rechtsprobleme in Deutschland?durchzuführen. Die Online-Befragung wurde im 31. Januar 2017 durchgeführt.Für die Studie wurden insgesamt 1.025 Personen online befragt. DieErgebnisse sind repräsentativ für die deutsche Bevölkerung im Alter von 18bis 69 Jahren.

