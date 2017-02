Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Zürich (pts036/28.02.2017/16:45) - Die beiden Impuls-Referate am Afterwork-Forum MarComSuisse vom 31. Januar 2017 gaben spannende Einblicke in die erfolgreichen Kommunikations-Strategien für Salto Natale und für Seven. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erhielten wertvolle Inputs für ihre eigene Marketing-Arbeit. Das nächste Afterwork-Forum findet am 20. Juni 2017 zum Thema "Sponsoring - die emotionale Überzeugung" statt. Am 14. März sind die Mitglieder von MarComSuisse bei der Firma Medela in Baar eingeladen (Link zur Anmeldung siehe unten). Im ersten Impuls-Referat mit dem Titel "Salto Natale - mehr als nur ein guter Circus in einem Zelt" gab Cyril Schneider von der Salto Natale Entertainment AG einen hochinteressanten Einblick in die Veränderungen der Kommunikation im Laufe der Zeit. Er erklärte, dass Salto Natale den Gast immer wieder aufs Neue überraschen möchte und der Wintercircus der "anderen Art" dem Zuschauer über die Weihnachtsfesttage einiges bietet: - viele akrobatische Höhepunkte - positive Emotionen und - verblüffende Erlebnisse Dank des Ausbaus der Zeltlandschaft auf 4'200 m2 (6 Zelte) kann die Salto Natale AG Familien- und Firmen-Events mit Verpflegung und attraktiven Rahmenprogrammen anbieten (für Gruppen von Kunden, Mitarbeitern, Verwandten und Bekannten). Ziel ist es, dass der Traditionscircus auch in Zukunft am Puls des Geschehens bleibt. Das zweite Impuls-Referat "Seven - mehr als nur guter Sound" von Ilan Kriesi, redkey GmbH, gab einen spannenden Einblick ins Management und das Marketing des aufstrebenden Funk-Soul-R+B-Sängers Seven. Das Marketing von Seven baut auf Qualität, Nachhaltigkeit und Glaubwürdigkeit. In einer Zeit, in der ein Überangebot an kulturellen Möglichkeiten besteht, basiert die Erfolgs-Strategie von Seven auf: - der Profilierung der Marke "Seven" und der Steigerung der Bekanntheit - der Erzeugung eines Spannungsbogens mit qualitativ gutem Inhalt - der Entfachung von positiven Emotionen (unterhalten, Erlebnis bieten, Fans gewinnen) Eine Veranstaltung muss daher gut vermarktet werden (klassische und digitale Massnahmen, Medienpartnerschaften), stetig weiterentwickelt und von einem starken Team organisiert und umgesetzt werden. Die an die Referate anschliessende Diskussions-Runde und das Networking beim leckeren Apéro wurden von den Teilnehmern rege zum Erfahrungsaustausch und zum vertieften Kennenlernen benutzt. Mitglied werden und an Vereinsversammlung teilnehmen Wer am 14. März 2017 an der Vereinsversammlung von MarComSuisse mit Einblick ins Unternehmen Medela in Baar teilnehmen möchte, kann sich gerne als Neu-Mitglied anmelden unter: http://www.marcomsuisse.ch (Ende) Aussender: MarComSuisse Ansprechpartner: Emil Heinrich Tel.: +41 44 761 03 87 E-Mail: eh@marcomsuisse.ch Website: www.marcomsuisse.ch Quelle: http://www.pressetext.com/news/20170228036

