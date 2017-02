Die europäische Gemeinschaftswährung wurde am späten Nachmittag mit 1,0609 US-Dollar gehandelt. In der Nacht war er noch kurzzeitig bis auf 1,0570 Dollar gefallen. Zum Franken hat der US-Dollar am Nachmittag wieder leicht nachgegeben. Derzeit wird er zu 1,0042 CHF gehandelt, nach 1,0068 im frühen Handel. Der Euro hat sich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...