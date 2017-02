Barcelona, Spanien (ots/PRNewswire) - Der führende Smartphone-Hersteller Meizu führt seine jüngste Spitzenlösung im Bereich Schnellladetechnologie in Barcelona auf dem Mobile World Congress 2017 in Halle 7 an Stand 7K5 vor.



Hier geht's zur interaktiven Multimedia-Pressemitteilung: https:// www.multivu.com/players/English/8050951-meizu-fast-charging-solution/



Meizu kann, nachdem eine große technologische Hürde überwunden wurde, nun die dritte Generation der Schnellladetechnologien einführen, die sich die Methode der Direktladung mit Hochspannung zunutze macht. Die wegweisende Schnellladelösung Super mCharge ist ein großer Durchbruch bei den bestehenden Direktladelösungen und ermöglicht, dass Batterien sich in deutlich höherem Tempo aufladen lassen.



Der im Bereich führende 11V/5A-Ladeanschluss kann bei einer maximalen Leistung von 55W mit einer beschleunigten vollen Ladezeit von nur 20 Minuten auftrumpfen, was die Benutzererfahrung signifikant steigert. Das vollständige Aufladen einer leeren Batterie mit Super mCharge erledigt sich sozusagen, während man seinen Kaffee trinkt - die Zeitspanne ist die gleiche und man ist nicht mehr stundenlang an Ladegeräte oder Powerbanks gefesselt.



Super mCharge macht sich das Prinzip der Ladungspumpe zunutze und setzt nur 2 Gruppen von Wandlungsschaltkreisen ein, um die Hälfte der Spannung direkt auszugeben. Dies erhöht die Ladeeffizienz um 9 Prozent auf 98 Prozent und sorgt für eine stabile Leistung beim Laden. Die Batterietemperaturspitze liegt beim Super mCharge-Ladevorgang bei maximal 39°C (102,2°F), was diese Ladelösung sicherer und zuverlässiger macht.



Super mCharge ist aufgrund der Verminderung bei Wärmeableitung und Strom, zusammen mit einem aufgerüsteten Datenkabel, das bis zu 160W unterstützt, sowohl sicher als auch durabel in der Anwendung. Testläufe haben gezeigt, dass die 3000mAh ATL-Batterie auch nach mehr als 800 Lade- und Entladezyklen über mehr als 80% ihrer Kapazität verfügt und damit eine Lebensdauer von mehr als zwei Jahren bietet. Der Akku hält mehr als das 4-fache des Stroms einer gewöhnlichen Batterie aus und gewährleistet zuverlässigen Betrieb.



Super mCharge ist die jüngste Errungenschaft, die Meizus Forschungs- und Entwicklungsteam in der Ladetechnologie vorweisen kann. Die Lösung ist deutlich schneller und viel zuverlässiger als bestehende verfügbare Lösungen. Die Direktladelösung über Hochspannung hat das Potenzial, das technische Feld umzukrempeln.



"Innovation ist nie ein leichtes Unterfangen, aber wir glauben, dass Erfolg sich aus Leidenschaft speist. Wir haben zahlreiche Schwierigkeiten und Hindernisse überwunden, um die beste Technologie für alle zu schaffen", erklärt Li Tao, Supervisor des F&E-Teams von Meizu.



"Es handelt sich bei Super mCharge nicht nur um die schnellste, sondern auch um die sicherste aller Ladetechniken".



Informationen zu Meizu



Meizu ist ein globales Smartphone-Unternehmen, das einfach und intuitiv zu bedienende Smartphones entwickelt und herstellt.



Meizu ist seit 2008 im Smartphone-Markt aktiv und engagiert sich seitdem für die Entwicklung von zuverlässigen Smartphones und die Einführung neuer Spitzentechnologien. Das Unternehmen bietet derzeit die folgenden drei Smartphone-Serien an: PRO, MX und M. Meizu hat darüber hinaus Flyme entwickelt und optimiert, ein Betriebssystem, das auf den Vorlieben der Benutzer basiert.



