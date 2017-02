Bonn (ots) - Donald Trump will nach knapp sechs holprigen Wochen im Amt in einer Rede vor dem US-Kongress die weiteren Pläne für seine Präsidentschaft darlegen. Schwerpunktmäßig dürfte es unter anderem um die Absicherung der US-Grenzen, die Streichung von Regulierungen etwa im Umweltbereich und die massive Aufstockung des Verteidigungsetats gehen. phoenix überträgt die Rede sowie die Vorstellung seines Regierungsprogrammes live.



In der Sendung "vor Ort" fasst Moderatorin Sara Bildau ab 9.00 Uhr die Reaktionen zusammen. Zu Gast bei ihr im Studio ist der Politikwissenschaftler Professor Thomas Jäger von der Universität Köln.



Um 22.15 Uhr beschäftigt sich die phoenix Runde am Mittwochabend ebenfalls mit dem Thema "Trumps Rede im Kongress - Ein Präsident im Kampfmodus?". Moderator Alexander Kähler diskutiert mit seinen Gästen dem Finanzwissenschaftler Max Otte von der Universität Graz, der Historikerin von der Universität Augsburg, Britta Waldschmidt-Nelson, Jan Techau, American Academy, dem Mimikforscher Dirk Eilert sowie Brant Goff, Deutsche Welle.



