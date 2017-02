Berlin - Als erste Smartphone-App für die Parkplatzsuche legt ParkU den nächsten Gang ein und fährt zukünftig in Fahrzeugkonsolen des Automobilherstellers Ford mit. Per Bluetooth (Android) oder Kabel (iOS) an das Fahrzeugdisplay gekoppelt, gelingt das Finden und Buchen von ParkU-Parkplätzen sicher und komfortabel per Sprachsteuerung und Touchscreen-Nutzung. Das Display dient dabei als verlängerter Screen für die App.

Für die Suche nach einem Parkplatz formuliert der Autofahrer einfache Befehle. Die Anwendung gelingt in wenigen Schritten. Mit Hilfe der Spracheingabe und durch Berühren des Bildschirms können sich Autofahrer während der Fahrt Parkoptionen anzeigen lassen und auch direkt buchen. Das System führt den Fahrer unter Verwendung des bordeigenen Navigationssystems ans Ziel. Voraussetzung ist, dass Nutzer die ParkU-App bereits im Voraus auf ihr Smartphone geladen haben.

Offene Plattform SDL von Ford und Toyota

Möglich macht dies die Einbindung der iOS- und Android-App von ParkU in die von Ford und Toyota ...

