28.02.2017 / 17:23 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Hörmann Finance wechselt in das neue KMU-Segment "Scale"

Kirchseeon, 28. Februar 2017 - Die Hörmann Finance GmbH wechselt mit ihrer bestehenden Unternehmensanleihe (WKN: A2AAZG) zum Start am 1. März 2017 in das neue Qualitätssegment "Scale" der Deutsche Börse AG. Das Nachfolgesegment des Entry Standard für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) bietet Anlegern erhöhte Transparenz durch strengere Einbeziehungs- und Folgepflichten. Die equinet Bank AG wurde hierfür bereits als Deutsche Börse Capital Market Partner vom Unternehmen mandatiert.

Johann Schmid-Davis, CFO der Hörmann Finance GmbH: "Wir haben uns mit der erfolgreichen Refinanzierung unserer Anleihe im vergangenen Jahr bewusst für einen Verbleib am Kapitalmarkt entschieden. Daher war es für uns eine logische Konsequenz, die Möglichkeit des neuen Segments zu nutzen, sich über Qualität und Transparenz am Markt zu differenzieren und das Vertrauen unserer Investoren weiter zu festigen."

Der Technologiespezialist Hörmann hat sich seit Begebung der börsennotierten Unternehmensanleihe in 2013 als verlässlicher Kapitalmarktpartner und solides Investment etabliert und schreibt mit der Refinanzierung der Anleihe in 2016 seine Erfolgsgeschichte am Kapitalmarkt fort. Im Geschäftsjahr 2015 erwirtschaftete die Hörmann Finance Gruppe mit 2.283 Mitarbeitern in den drei Geschäftsbereichen "Automotive", "Engineering" und "Kommunikation" einen Konzernumsatz von rund 435 Mio. Euro, ein operatives Ergebnis (EBIT) von 11,9 Mio. Euro und einen Konzerngewinn nach Steuern von 6,2 Mio. Euro. Die Unternehmensgruppe beabsichtigt, in den nächsten Jahren ihre gute technologische Position durch permanente Investitionen weiter auszubauen und die internationalen Aktivitäten systematisch zu erweitern.

Kontakt: Hörmann Finance GmbH Hauptstraße 45-47 85614 Kirchseeon Telefon: 08091 5630-133 Telefax: 08091 5630-193 E-Mail: ir@hoermann- gruppe.de

Finanz- und Wirtschaftspresse: IR.on AG Dariusch Manssuri Telefon: 0221 9140-975 E-Mail:

dariusch.manssuri@ir-on.com

