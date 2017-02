IRW-PRESS: Robix Environmental Technologies, Inc: Robix unterzeichnet mit mexikanischer Marine eine Absichtserklärung über mehr als 100 Clean Ocean Vessels der C-Serie

Robix unterzeichnet mit mexikanischer Marine eine Absichtserklärung über mehr als 100 Clean Ocean Vessels der C-Serie

28. Februar 2017 - Lethbridge, Alberta: Robix Environmental Technologies Inc. (Robix oder das Unternehmen) (RZX: CSE) (R0X : Frankfurt) gibt bekannt, dass seine mexikanische Tochtergesellschaft, Corris Technologies Mexico S.A. de C.V. (Corris) eine Absichtserklärung mit Sector Naval de Tuxpan Veracruz, der Regionalstelle der mexikanischen Marine (Armada de México) in Tuxpan, unterzeichnet hat. Die nicht rechtsverbindliche Absichtserklärung sieht vor, dass die Parteien in gutem Glauben Verhandlungen beginnen, um eine rechtsverbindliche, endgültige Vereinbarung über den Einsatz von Robix Öl-Rückgewinnungsverfahren in manchen Schiffen der mexikanischen Marine (insgesamt mehr als 100 Schiffen) zu unterzeichnen.

Die endgültige Vereinbarung wird Standarderklärungen, Gewährleistungen, Vereinbarungen und Entschädigungen der Parteien enthalten. Robix und Armada de Mexico gehen davon aus, dass die endgültige Vereinbarung am 31. März 2017 ausgehandelt sein wird.

Nathan Hansen, President und CEO, sagte dazu: Nach umfangreichen und gründlichen Tests hat die mexikanische Marine beschlossen, im Rahmen ihrer Verpflichtung, die Küstengewässer vor Ölverschmutzungen zu schützen, einen Schritt nach vorn zu machen und mit Robix über den Einsatz unserer einzigartigen und erstklassigen Technik zur Beseitigung von Ölverschmutzungen zu verhandeln. Ich freue mich darauf, mit unserem mexikanischen Team und Partnern bis zum 31. März eine verbindliche Vereinbarung auszuarbeiten. Ich freue mich, dass die mexikanische Marine, eine führende, technologisch fortgeschrittene und weltweit anerkannte Organisation sich entschlossen hat, unsere Technik einzusetzen, um die mexikanischen Küstengewässer vor der Gefahr durch Ölverschmutzungen zu schützen.

Über Robix: Das Unternehmen ist eine auf Industrieanlagen und Technologien spezialisierte Gesellschaft, die den Anlegern eine einzigartige Gelegenheit bietet, sich an einem führenden Unternehmen zu beteiligen, das Patente besitzt und diese über verschiedene Geschäftsvereinbarungen von der Vermarktung bis hin zur Ausdehnung des Patentschutzes auf internationaler Ebene weiterentwickelt. Robix besitzt ein Patent für ein speziell konzipiertes Reinigungsschiff (Clean Ocean Vessel/COV), das in der Lage ist, Ölteppiche im Meer auch bei rauem und schwerem Seegang zu beseitigen. Robix sieht hier eine globale Vermarktungsmöglichkeit für Anlagen und Geräte zur effektiven Eindämmung, Bergung und Beseitigung, insbesondere in der Branche, die sich um den Schutz vor Ölhavarien bzw. der Ölverschmutzung des Meeres kümmert, und beabsichtigt die Entwicklung eines Geschäftsmodells als Dienstleister und/oder als Ausrüstungsanbieter im Rahmen von Lizenzvereinbarungen mit anderen Marktteilnehmern, wobei Robix seine patentierte COV-Designlösung einsetzen wird.

Weitere Informationen erhalten Sie über:

Robix Environmental Technologies, Inc. --

Nathan Hansen President & CEO Tel: 250-683-8957 E-Mail: nathan@robixenvirotech.com Robin Ray Chief Financial Officer Tel: 403-327-3094 E-Mail: robin@robixenvirotech.com Website: www.robixenvirotech.com

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=39067 Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=39067&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach: http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA77101 91064

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

ISIN CA7710191064

AXC0227 2017-02-28/17:26